Convocatoria para elegir jueces, antes del 16 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- Luego de la entrada en vigor de la reforma judicial, las bancadas de Morena y sus aliados en el Senado de la República aceleraron los trabajos para la emisión de la convocatoria para la elección de jueces, magistrados y ministros a más tardar el próximo 16 de octubre.

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, adelantó en entrevista que ya se cuenta con un borrador: "Ya hay un bosquejo, digamos, para no llamarle proyecto".

"Lo vamos a revisar en breve. Gente de primerísima está participando, que vino empujando. A mí me tocó participar desde la elaboración de la convocatoria y en ese equipo hay compañeros que se han destacado mucho, que además son especialistas en el área jurídica, que ya tienen un avance", dijo.

Reconoció que el tema de la convocatoria para la elección de juzgadores le preocupaba mucho, porque el Senado sólo tiene un mes para emitirla.

"Y un mes parece bastante tiempo, pero se pasa muy rápido. Va a estar a tiempo, va a estar bien, va a estar completa. Es una cosa importantísima, porque es la primera vez que un país, no hay otro en el mundo, va a elegir a todos los juzgadores", recalcó.

Fernández Noroña aseguró que no hay nada que atore la emisión de la convocatoria: "Más bien es una cosa de talacha, de trabajo, de que no se pase ni un detalle, dado que es un proceso inédito", insistió.

Resaltó que el tema del presupuesto para la elección ya está resuelto con los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

"Yo me he comprometido a que lo que tiene que ver con ahorro de los trabajadores no se tocará", dijo.

Además, descartó la posibilidad de que prospere algún amparo o cualquier otro recurso legal para tratar de impedir que se ponga en práctica la reforma judicial.

"Lo dije, no hay nada que pueda detener la reforma y ahora no hay poder humano que pueda detener su instrumentación. Son patrañas estos recursos legales, de verdad", indicó.

"Están haciendo demagogia, tratando de generar confusión; no hay marcha atrás en el tema", reafirmó.

Por su parte, Saúl Monreal Ávila, senador de Morena, adelantó que la mayoría en la Cámara Alta buscará cumplir con ese mandato lo más pronto posible, y garantizó que la convocatoria cerrará el paso a improvisados, recomendados, familiares o personas afines a Morena sin méritos profesionales.

En entrevista aseguró que está claro en el mismo decreto de la reforma que los candidatos deberán cumplir con requisitos que se enfocan en su trayectoria y experiencia en la carrera judicial y no en vínculos políticos.

"Por ejemplo, para el tema de los jueces debe de tener tres años de experiencia, y experiencia es estar dentro de los juzgados, tener experiencia en la carrera judicial, de magistrado cinco años, o sea, todo esto se debe tener en cuenta y no cualquiera va a poder entrar", enfatizó.

Por separado, Pável Jarero Velázquez, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, explicó que la próxima semana iniciará el proceso de elaboración formal de la convocatoria para elegir a 849 cargos entre ministros, magistrados electorales, y la mitad de magistrados de Circuito y jueces en el país, en un proceso que será "muy cuidadoso, trasparente y sin exclusiones, más allá de los candados que existen en la ley".

Expuso que de manera paralela a esta convocatoria iniciará en los próximos días también la discusión de las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial.

Subrayó que la convocatoria tiene como esencia la democratización de los cargos en el Poder Judicial, que "no sea la cúpula dorada" de ministros y magistrados la que continúe imponiendo discrecionalmente a jueces, secretarios y demás funcionarios, a fin de erradicar las prácticas de nepotismo y amiguismo.

"Ya empezamos a platicar en el grupo legislativo los términos de esta convocatoria, porque es importante cumplir con los 30 días que están en la reforma judicial para emitirla e incluso queremos retomar algunas de las propuestas de trabajadores del Poder Judicial en la redacción", dijo el senador.

Incluso, comentó que en la convocatoria no se excluirá que participen los actuales jueces en funciones, siempre que cumplan con los requisitos que se establecerán en la misma.

El senador morenista Antonino Morales Toledo coincidió en que en la Cámara Alta ya están preparados para emitir, como lo establece la reforma judicial, la convocatoria para la elección de los nuevos juzgadores en el país.

Morales Toledo apuntó que este proceso lo realizarán de cara al pueblo, con absoluta transparencia y máxima difusión: "Es una gran responsabilidad para el Senado dar los primeros pasos en la construcción de un nuevo sistema de justicia y estaremos a la altura de las circunstancias", dijo.

Añadió que en el Senado serán cuidadosos con los términos de la convocatoria, pues entre otros aspectos, deberá especificar el periodo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.