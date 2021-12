Coordinador de Morena en la Cámara de Diputados se burla ante negativa de aplazar revocación de mandato

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, celebró la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya admitido a trámite la controversia constitucional que interpuso este martes el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, por lo que otorgó una suspensión que ordena al Instituto Nacional Electoral (INE) continuar con el proceso de revocación de mandato.

A través de su cuenta de Twitter, el morenista aprovechó para burlarse del consejero presidente del órgano electoral, a quien le dijo "lástima Lorenzo (Córdova)".

"Se hizo el camino legal y la @SCJN ordena al @INEMexico cumplir con los tiempos establecidos en la Ley Federal de Revocación de Mandato para organizar la consulta popular. Confirmamos que somos un movimiento pacífico y que actúa conforme a la ley. ¡Lástima Lorenzo¡", concluyó.

Suprema Corte da revés al INE. Este miércoles, la Suprema Corte frenó el acuerdo del INE por el que aplazó la realización de la consulta popular sobre la revocación de mandato.

La Comisión de Receso de la Corte, integrada por las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos-Farjat, admitió a trámite la controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión contra el acuerdo del INE para aplazar indefinidamente el proceso sobre revocación de mandato.

En su acuerdo de admisión las ministras concedieron la suspensión solicitada por los legisladores federales para que el acuerdo del INE no surta efectos, por lo que el Instituto debe cumplir con los tiempos establecidos en la Ley Federal de Revocación de Mandato para organizar la consulta popular.

"Se concede la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para los efectos precisados en la parte final del presente proveído.

"La medida suspensional surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna", indicó la Comisión de Receso.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, también celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya admitido a trámite la controversia constitucional que interpuso este martes y, al mismo tiempo, otorgado una suspensión que ordena al Instituto Nacional Electoral (INE) continuar con el proceso de revocación de mandato.

"Estoy contento porque no sólo no se desecha la controversia que interpusimos, nos otorgaron la suspensión, y en la suspensión dice que el INE no puede decretar por sí una suspensión, máxime cuando ya se le había negado la controversia priminencia", señaló el legislador morenista.

Agregó que la determinación es una muestra de que en México se vive un auténtico Estado de Derecho.

"Yo diría que estamos en un Estado de Derecho, que defendí los actos de la Cámara y que seguiremos defendiendo los derechos y las facultades de la Cámara. Hoy se nos da la razón de que actuamos adecuadamente", aseveró.

Gutiérrez Luna confío en que en enero de 2022, el máximo tribunal del país resuelva a su favor: "se tiene que resolver de fondo y no tengo dudas en que vamos a ganar la controversia".