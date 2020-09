Coordinadores parlamentarios acuerdan presentar otra vez planilla encabezada por Sauri y con dos potosinos incluidos

Los coordinadores parlamentarios acordaron de nuevo presentar la misma planilla para integrar la Mesa Directiva con la priista Dulce María Sauri como presidenta.

Esta mañana de miércoles, en la Junta de Coordinación Política se acordó también como secretarios a Dolores Padierna (Morena); Xavier Azuara (PAN) y Sara Rocha (PRI).

La bancada del PT siguió con su oposición y como muestra siguió sin presentar propuesta para la secretaría.

La sesión de este miércoles iniciará sometiendo a consideración de la asamblea la planilla que relevaría a Laura Rojas de la presidencia y en segundo momento se debatirá, y en su caso de aprobará, la eliminación del fuero presidencial.

De acuerdo con fuentes consultadas, esta mañana en la reunión plenaria de Morena, el coordinador Mario Delgado expresó a su bancada que Dulce María Sauri se comprometió a no actuar unilateralmente en la presentación de controversias constitucionales contra el Poder Ejecutivo.

Este martes, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada mayoritaria de Morena, Mario Delgado, aseguró que dejarán que el PRI haga su propuesta para presidir la Mesa Directiva y la van a respetar, pero la condicionó a que no va a presentar controversias constitucionales contra las decisiones del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el propio Mario Delgado y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero es probable que este mismo miércoles se resuelva en la sesión ordinaria.

En entrevista en la Cámara de Diputados, Mario Delgado dijo que quiere esta garantía de que no va a actuar de manera unilateral porque esas acciones minan la confianza y ponen en duda la imparcialidad de la Mesa.

"El PRI tendrá que hacer su propuesta, nosotros la vamos a respetar, pero quien llegue a la mesa, debemos tener la garantía, 100% de que se va a actuar de manera institucional y de que no vamos a tener otra vez este tipo de acciones unilaterales, que minan la confianza y ponen en duda la imparcialidad de la Mesa", aseguró.