Coparmex en CDMX coincide en que educación sea considerada como una actividad esencial

A cuatro días del regreso a clases, el presidente de Coparmex Ciudad de México, Armando Zuñiga, hizo un llamado para que la educación sea considerada como una actividad esencial, por lo que debe contar con las medidas necesarias para salvaguardar la salud de los niños, niñas y adolescentes así como de profesores.

"Exhortamos a los padres de familia a que revisen y estén atentos a que existan las condiciones necesarias para el regreso a clases presenciales y exigir a las autoridades en el cumplimiento de dichas condiciones y protocolos y por ello deben existir canales de denuncia en caso que los protocolos no se cumplan".

Agregó que las autoridades locales vigilan de que se cumplan con todas las medidas sanitarias para recibir a niños y maestros de forma responsable mientras que los padres de familia deben asumir la responsabilidad de las medidas de sana distancia desde casa, "no se vale dejarle toda la responsabilidad al gobierno o a la escuela".

"Hoy no debemos permitir que este retorno a clases presenciales se tome como una bandera por uno u otro bando que generé polarización entre los actores ni que se politice a favor de causas partidistas o de mezquindades personales".

En tanto, la presidenta de la Comisión de Educación de Coparmex, Patricia Gánem Alarcón, indicó que en la capital del país entre el ciclo escolar 2019-2020 al ciclo escolar 2020-2021 ya no se registraron 98 mil 752 alumnos, 6 mil 668 docentes, y 348 escuelas particulares que ya no seguirán funcionando.

"Los niños de escuelas particulares que ya no se inscribieron a sus instituciones pidieron su ingreso a escuelas públicas, el lunes veremos una presencia mucho más saturada en escuelas públicas", estimó.

En relación a pruebas para detectar el Covid-19 en niños, dijo que se encuentra a favor para que se puedan generar la mayores condiciones de seguridad, y que incluso se deberían realizar cada 8 a 15 días.

"Si a los padres están de acuerdo y les genera un marco de seguridad y confianza, ojalá lo hiciéramos todos cada 8 a 15 días".

Además hizo un llamado a las autoridades para que se aplique a profesores una vacuna de refuerzo de Casino y se informe que cuenta con la eficacia científica ante el Covid-19.