Coparmex pide a AMLO detallar "corrupción" en aeropuerto de Texcoco

Juan de Dios Barba Nava, director de competitividad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), llamó al gobierno federal a hacer pública cualquier información que demuestre que hubo corrupción en el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que "los corruptos" estaban detrás de los amparos para frenar su cancelación.

Barba Nava aseguró que la iniciativa privada no ve como una amenaza los dichos del presidente de la República del pasado 14 de junio, cuando dijo "exhibirá a sus adversarios", quienes interpusieron los amparos, "para que los mexicanos sepan quiénes son y cuáles son sus intereses".

"Consideramos que es lógico que haya una molestia por parte del gobierno federal, en el sentido de haber frenado de manera temporal los proyectos, pero creo que hay que considerar que estos recursos se han interpuesto con el objetivo de perfeccionar los requisitos necesarios, no es un tema de detener por detener, al contrario, es un ejercicio de revisión.

"No vemos ningún interés oculto en el tema, si el gobierno considera que detrás de los grandes proyectos de inversión existieron problemas de corrupción, al contrario, nosotros conminamos al gobierno a que los dé a conocer y actúe en consecuencia", aseguró.

Barba Nava también consideró que las dos suspensiones definitivas concedidas por un juez del Estado de México a la cancelación del NAIM son una muestra de que prevalece el Estado de Derecho y servirán para que el gobierno lleve de mejor manera los proyectos de inversión que ha prometido.

"Garantizar el Estado de Derecho implica el respeto a los derechos jurídicos que cualquier ciudadano [...] el Poder Judicial es el que tiene la responsabilidad de ver que se cumplan las normas y que se atienda el Estado de Derecho, es por eso que estamos en la libertad de interponer los recursos que se consideren convenientes.

"Pero hay que entender que el objetivo fundamental de todo esto es que los grandes proyectos de infraestructura del país se hagan correctamente, si resultan viables, que se lleven a cabo; si resulta que no son viables, que se cancelen", añadió.

El representante de la Coparmex también lanzó un llamado al presidente López Obrador, pues dijo que "no se combate la corrupción cancelando los grandes proyectos de infraestructura del país".