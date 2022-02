Coparmex reprueba cambios en la ley para prevenir lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- Los cambios hechos a la ley para prevenir lavado de dinero afectarán la liquidez de las empresas porque ante cualquier sospecha, sean o no culpables, el gobierno congelará sus cuentas y no tendrán recursos ni para pagar nóminas o proveedores, dijo el consejero delegado de Prevención de Lavado de Dinero en la Coparmex, Antonio Barragán Cabral.

El otro problema es que regularmente estos procedimientos toman mucho tiempo en resolverse, lo que afectará más la operación de las empresas. El representante de Coparmex expuso que estas son herramientas de fiscalización más agresivas que frenan el desarrollo empresarial.

"Aquí lo lamentable es que estos son procesos muy tardados y los recursos están congelados y con estos recursos opera una Pyme (Pequeña y mediana empresa), con esos recursos opera una empresa y con esos recursos se pagan las nóminas, se les pagan a los proveedores y toda la cadena comercial que estamos considerando", expuso.

Durante la videoconferencia Impacto de la Reforma fiscal 2022 en materia de prevención del lavado de dinero que organizó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Barragán Cabral, expuso que eso significará "una afectación bastante importante financieramente hablando para las empresas que desde luego no están haciendo mal las cosas y que por ciertos indicios de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) pudieran verse afectados".

Consideró que la reforma "es muy cuestionable", porque "no han dicho bajo qué procedimiento formal se va a llevar a cabo la notificación además es una notificación de un particular, no es una notificación de una autoridad", ya que los bancos son los que congelarán cuentas y notificarán al afectado y no el gobierno.

De acuerdo a los cambios, la UIF luego de hacer un análisis de riesgos o inteligencia de análisis de datos identifica si una persona moral o física puede tener conductas o indicios supuestamente ligados a comisión de delitos. En caso de presumir la existencia de recursos procedente de fuente ilegal y que están siendo objeto de lavado de dinero, se le ordena a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que pida a los bancos donde tenga cuentas el sujeto que congelen los recursos. El representante de Coparmex expuso que estas son herramientas de fiscalización más agresivas que frenan el desarrollo empresarial.