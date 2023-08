Corcholatas "quedaron aplastadas por avance de oposición": Creel

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 7 (EL UNIVERSAL).- El aspirante a coordinador del Frente Amplio por México, Santiago Creel Miranda, aseguró que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, "está desesperado y enojado porque sus 'corcholatas' no crecen ante el avance que estamos teniendo en todas las encuestas".

En conferencia de prensa, desde el Puerto de Veracruz, afirmó que las llamadas "corcholatas" de Morena ya quedaron aplastadas por el crecimiento de la oposición.

"Por eso, todas las mañanas se le ve desesperado, enojado y resentido al jefe del Ejecutivo, porque su candidata no da, pero tampoco los otros", declaró.

El también Presidente de la Cámara de Diputados, reiteró en la entidad jarocha, que busca coordinar el Frente Amplio por México, y aseguró que de ocupar el cargo "se va a ganar en 2024".

"Quiero transmitir a mi partido, el PAN, también al PRI, y el PRD y a las organizaciones sociales, que tengo la plena confianza y seguridad que vamos a ganar el 24, y por qué, porque ya ganamos en el 21 en votos federales, somos más los que estamos en la oposición de los que apoyan al actual gobierno", señaló.

Creel Miranda reiteró que los programas sociales no sólo se van a mantener, sino que se van a fortalecer, pues, de acuerdo con el Coneval, al 40 por ciento de las familias ya no le alcanza para comprar la canasta básica.

"Quiero dejarlo con toda claridad, los programas sociales del actual gobierno, pensiones a adultos mayores, becas para los jóvenes y todos los programas para las mujeres solteras, todo lo que en este momento son programas sociales, transferencias y esa política social va a permanecer, se va a mantener y se va a fortalecer", agregó.

Finalmente, Santiago Creel Miranda aseguró que presentará con creces más de 150 mil firmas y pasará a la siguiente etapa entre los tres finalistas a coordinar el Frente Amplio por México.

Por la tarde, el legislador federal se reunirá con miembros del Consejo Coordinador Empresarial y encabezará un evento masivo en el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios, en Boca del Río, con lo que concluirá su recorrido por Veracruz, estado 27 que visita para recabar las firmas requeridas por la contienda interna.