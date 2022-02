Córdova defiende autonomía de INE; advierte de riesgos de reforma

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- En el marco del foro "Reforma Política de la Cuarta Transformación" que organizaron senadores de Morena, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, defendió la autonomía del instituto, su prestigio a nivel internacional y advirtió de los riesgos de una reforma refundacional sin el consenso de todos los partidos.

Subrayó ante los llamados senadores duros o radicales de Morena como Antares Vázquez, Ovidio Peralta y José Narro, que México cuenta con un buen sistema electoral, que reconoció es mejorable. "Apostemos a mejorar, pero no a tirar agua sucia".

Se pronunció por una reforma electoral que maximice la representación proporcional, elimine la sobrerrepresentación del 8 por ciento, suprima 100 diputados, contemple la elección de 3 senadores por cada una de las 32 circunscripciones federales y prevea una reducción en el financiamiento público de los partidos políticos.

En la Vieja Casona de Xicoténcatl, también ante la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, expuso que en caso de no lograrse un consenso se pueden realizar las elecciones federales del 2024 con el actual marco legal sin problema.

Rechazó que el sistema electoral mexicano sea el más caro, como se afirma, pues en América Latina, por ejemplo, el más costoso es el sistema electoral de Brasil.

Defendió la autonomía del INE y su prestigio a nivel incluso internacional, ya que países como Costa Rica que dijo son elogiados por el presidente López Obrador AMLO por su sistema electoral, aspiran a copiar el nuestro y han solicitado la asesoría y del INE para hacer reformas en breve.

Sin embargo, reconoció que el sistema electoral mexicano es perfectible y manifestó la disposición del instituto para la asesoría técnica a senadores y diputados para una eventual reforma, pero insistió en que el actual marco legal ha demostrado el sistema es exitoso y las elecciones en México son confiables, robustos y garantiza elecciones limpias y transparentes, lo que no sucede en hoy en materia de combate a la corrupción, a la pobreza, a la inseguridad y en materia económica en México.

"Pero a diferencia de otros ámbitos como el combate a la pobreza, a la desigualdad, el combate a la corrupción, el combate a la impunidad, el combate a la violencia que siguen siendo los grandes problemas estructurales y que afectan todo", apuntó ante senadores y especialistas.

"Qué hacemos para combatir la compra del voto. Pues combatamos la pobreza, mientras tengamos 54 o 55 millones de pobres vamos a tener ahí una cantera inagotable de voluntades que pueden ser compradas", cuestionó.

Es decir, los grandes problemas estructurales también se reflejan en el ámbito electoral y no se van a resolver desde el ámbito electoral, agregó Córdova.

Recordó que el sistema electoral mexicano ha sido resultado de una larga evolución y es punto de referencia en muchos países.

Reconoció que en materia de fiscalización de los partidos políticos aún hay mucho por hacer, sin embargo, en ningún país del mundo se fiscaliza a los partidos como ocurre en México.

Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, reprochó a Lorenzo Córdova la falta de casillas que habrá para que los ciudadanos participen en el ejercicio de revocación de mandato a realizarse el 10 de abril próximo.

Argumentó que al INE "le falta pueblo", entender la pluralidad que permea en el país y dijo que en el instituto se toman las decisiones solamente desde la cúpula de un poder o desde un escritorio, lastima la democracia y violenta los derechos de una población que es diversa y plural.

La senadora con licencia, agregó que por los momentos que se viven, por el gran interés de la ciudadanía de participar activamente, se necesita que los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama estén a la altura de la democracia y del momento que la gente exige.

"Vemos un Instituto Nacional Electoral secuestrado por los consejeros, que toman decisiones desde su subjetividad política, que han dejado de lado esta capacidad que sin duda tienen y esa claridad de generar espacios neutrales e imparciales, han tomado posturas en contra de los procesos de participación ciudadana por pensar o colocarse contra una posición contra del presidente de la República, contra de Morena y contra del proyecto de la Cuarta Transformación y esto no lastima al proyecto de la Cuarta Transformación ni al presidente, eso lastima a la ciudadanía, a la democracia, la detiene, la impide, la debilita".

Lorenzo Córdova, respondió: "Citlalli con ese respeto, el INE no está en manos de nadie, porque el INE no somos yo y Ciro Murayama, aquí votamos once y muchas de las decisiones se quieren personalizar dolosamente".

"Las decisiones, por ejemplo en las casillas, en la revocación de mandato fue por unanimidad y la discusión interna es dura. Pero votamos once, no vota uno, ni dos", concluyó.