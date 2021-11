Córdova reitera que no aspira a la Presidencia para 2024

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) negó que exista alguna propuesta para que él sea candidato presidencial para 2024, como han señalado algunos columnistas, y aseguró que la única boleta en la que aparecerá su nombre a partir del 4 de abril de 2023, un día después de que termine su cargo en el Instituto, será en las boletas de calificaciones de sus alumnos en la Facultad de Derecho de la UNAM.

"Se exageran en muchas de esas notas, ha habido expresiones que lo han planteado, pero he sido muy claro y contundente en mi respuesta: yo tengo una responsabilidad que cumplir al frente del INE hasta el 3 de abril de 2023 y a partir del 4 de abril de 2023 me podrán encontrar en mi cubículo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a donde volveré y que por cierto ya desde ahora estoy acondicionando", señaló Córdova Vianello luego de participar en la inauguración del Foro de la Juventud por el futuro de la Ciudadanía, celebrado en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

El consejero presidente del INE dijo que no es cierto que Claudio X. González le haya ofrecido ser candidato, "esa es mentira, pero de todos modos la respuesta mía es clara y contundente. Yo soy presidente del INE y tengo una responsabilidad como presidente del INE que es seguir manteniendo con ejercicio de autonomía frente al poder que pasó y frente al poder actual y frente a los poderes que vendrán".

Aseguró que esa es la esencia del INE, autonomía e independencia frente a cualquier partido político, "así aplicamos las normas, así las hemos aplicado y así las seguiremos aplicando y mientras yo esté al frente del INE esa va a ser mi responsabilidad, después desde la academia seguiré defendiendo la democracia como lo hice antes de entrar a esta institución".

También en el tema de recorte al presupuesto del Instituto, insistió en la decisión de acudir a la Suprema Corte de Justicia, "Vamos a ir a la Suprema Corte de Justicia, lo que está viviendo hoy en día el INE es una situación inédita en su historia, no porque haya sufrido un recorte respecto a lo solicitado, eso ha paso varias veces, sino porque nunca se había enfrentado el INE a un recorte tan desproporcionado y despropositado como el que le aplicó la Cámara de Diputados en esta ocasión".

Sobre todo, agregó, cuando están ante la posibilidad, sí así lo decide la ciudadanía, de que deba organizarse un ejercicio de revocación de mandato, sin embargo, dijo que la paradoja es que hace dos meses el Congreso de la Unión aprobó una Ley de Revocación de Mandato, donde se obligue al INE que se haga este ejercicio con las mismas condiciones que una elección federal, pero que solo les asignaron 830 millones de pesos, cuando el Instituto había solicitado 3 mil 800 millones de pesos para hacer la revocación de mandato.

Por último, Córdova Vianello insistió en que ninguna decisión que toma el INE es unilateral "como algunos están tratando de vender, y desde aquí una condena fuerte, radical y absoluta a quienes buscan invisibilizar a mis compañeras y compañeros consejeros como formadores de decisiones colectivas, no hay una sola decisión que se haya tomado en el INE ni que se tome que no sea producto de un consenso de un colegiado".