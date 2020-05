Coronavirus desenmascaró pandemias peores: Jorge Alcocer

El secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Varela, reconoció que la pandemia del Covid-19 desenmascaró pandemias incluso peores que la del virus, como la obesidad, la diabetes y la hipertensión, por lo que el mundo "no debe volver" a la normalidad conocida.

Durante la 73 Asamblea Mundial de ministros de Salud, organizada por la Organización Mundial de l Salud (OMS), vía virtual, Alcocer Varela reconoció que México debe redoblar esfuerzos para que esas enfermedades no ataquen más a la población.

"Esta situación desenmascaró pandemias similares o peores que el coronavirus, como la obesidad, la diabetes y la hipertensión arterial, no vamos y no podemos volver a la normalidad, vamos a tratar de cambiar todo a nuestro alrededor.

"Debemos consolidar los sistemas de salud, centrados en las personas y guiados por los principios de justicia y solidaridad, es el cimiento para fortalecer la preparación ante futuras amenazas sanitarias", alertó.

El titular del Sector Salud dijo que todos los países deben trabajar juntos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, principalmente la nutrición y los hábitos saludables determinantes para enfrentar enfermedades desconocidas.