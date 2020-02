Coronavirus impacta actividad económica en celulares

Como el resto de industrias y sectores económicos, el negocio de los celulares no está vacunado contra el coronavirus. El brote originado en Wuhan no sólo golpea a los principales fabricantes de smartphones, también afecta al conjunto del ecosistema de telecomunicaciones.

Hasta el momento no se ha estimado el impacto económico derivado por retrasos ocasionados ante los periodos de cuarentena de los empleados, la suspensión de viajes al gigante asiático o las cancelaciones con proveedores de suministro.

Los analistas aseguran que las principales marcas chinas se resentirán en sus ventas, al reducir 5% sus envíos a todo el mundo. Los observadores dan por hecho de que se producirá un movimiento en la producción de móviles hacia otras geografías en caso de que el problema continúe.

El país natal de Huawei, OPPO, Vivo y Xiaomi producen siete de cada 10 smartphones que funcionan en el mundo, porcentaje que se puede reducir en favor de otras regiones si persisten las actuales condiciones.

Los analistas de Strategy Analytics pronostican que el mercado mundial enviará 2% menos de teléfonos de lo esperado este año, debido a la parálisis por el coronavirus, informa South China Morning Post.

Este dato contrasta con las previsiones de Gartner, que apuntaban a un crecimiento global del mercado de 5%, gracias al impulso de los equipos 5G, aunque sin considerar en sus cálculos el coronavirus.

Los expertos de Canalys auguran que el primer trimestre de 2020 será casi tan malo como el de 2013, el peor en los últimos años.

Fuentes de Huawei indicaron que sus operaciones mantenían la normalidad acostumbrada. Oppo reconoció que los empleados gozan de buena salud. El vicepresidente de Xiaomi, Lu Weibing, explicó que la escasez de varios productos es grave, y la situación se aliviará gradualmente después del 10 de febrero.

Apple: medidas preventivas. Apple anunció el pasado fin de semana el cierre provisional de las tiendas físicas y oficinas en China, como medida de prevención para los empleados, hasta el 9 de febrero. Fuentes locales estiman que el lanzamiento del nuevo iPhone 9 o iPhone SE2 puede demorarse y no cumplir con su presentación en septiembre.