Coronavirus no es razón para abandonar a tu mascota

Hasta el momento no hay evidencia de que el nuevo coronavirus se transmita a perros o gatos, dijo el titular de la Agencia de Atención Animal (AGATAN) de la Secretaría del Medio Ambiente, Carlos Esquivel Lacroix.

En ese sentido descartó que hasta el momento haya abandonos de mascotas en la Ciudad de México por esta "mala desinformación", ya que se originó en China luego que comenzarán los primeros brotes de Covid-19.

"Hasta el momento (la enfermedad) es exclusivamente de los humanos, no necesariamente de una vía de transmisión zoonótica, esto quiere decir que animales infectados con esto sean capaces de transmitirlo a los humanos o viceversa, es decir, humanos infectados que contaminen animales", aseguró en entrevista con EL UNIVERSAL.

Explicó que cuando hay un brote a nivel epidemiológico es necesario considerar todas las líneas de investigación posibles para tener la certeza de cuál fue el origen ya que en ocasiones puede haber mutaciones de un virus existente entre animales que antes no afectaba a los humanos.

"Hasta el momento no se ha comprobado, no hay estudios, de que los perros o gatos puedan contagiar o ser portadores del Covid-19, son fake news lo que han sacado sobre este tema", aseguró.

En ese sentido, Carlos Esquivel Lacroix señaló que el síndrome respiratorio agudo grave, conocido como SARS se descubrió que la línea fue una mutación viral proveniente de pequeños mamíferos, de las civetas, y en 2012 en Arabia Saudita se pensaba que la línea de transmisión venía de camellos y dromedarios.

"El pensar que los animales lo pudieron haber transmitido o mutó es rutinario de los análisis epidemiológicos, pero eso no quiere decir que actualmente este virus (coronavirus) tenga ese origen (...) los tutores de los animales no deben preocuparse pero si tomar medidas para proteger a sus mascotas ya que ellos también se enferman".

A pregunta expresa si existen enfermedades que los perros o gastos pudieran contagiar, el titular de AGATAN afirmó que hay "varias" una de ellas es la rabia, pero reiteró que el coronavirus no es una de ellas.

En ese sentido recomendó a los tutores de los perros y gatos a tomar las mismas precauciones que se está teniendo para prevenir el contagio entre los seres humanos.

"Si interactuamos con nuestros animales de compañía, si nos lamieron la cara o las manos, lavarse perfectamente bien con agua y jabón, también después de jugar. Si los llevan al parque deben recoger sus heces, deben ser muy cuidadosos que si los perros o gastos se mojan y no los secan les pueden dar temperatura, deben tener cuidado igual que los humanos".

Concluyó que todos los capitalinos que tengan alguna inquietud sobre el tema puede escribir a las rede sociales de la Agencia de Atención Animal o de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina para resolver las dudas y recomendó estar informados de fuentes oficiales.