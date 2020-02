Coronavirus no es un riesgo en Baja California

Luego de la confirmación del primer caso del coronavirus en San Diego, California, el secretario de Salud, Alonso Juárez Rico, ofreció una breve conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno Estatal de la ciudad de Tijuana, donde habló sobre las medidas y protocolos de seguridad sanitaria que se tomarán en la región.

"La comunicación es clave, no alarmar a la población es con comunicación, el escenario es que lo vamos a tener en Baja California, lo tengamos o no lo tengamos, la evidencia de esto es que está en San Diego, no es alarmarnos, si ahorita tuviéramos un caso en el estado, no cambiaría las cosas que estamos haciendo, tendríamos que continuar diciéndole a la población que si tiene síntomas de gripe, no acudir a lugares públicos, no saludes de mano, si estornudas, hazlo en tu ángulo interno, no hay tratamiento específico, es tratamiento sintomático", explicó Juárez Rico.

Sin embargo, el dirigente de salud aseguró que sí hay un tratamiento especial para los viajes procedentes de China.

"El primer vuelo que llegó (de China) que fueron arriba de 150 pasajeros, ya están fuera de periodo incubación, ya salieron del periodo establecido, gracias a la información que está dando el país de China, se cree que el periodo es más corto, pero 14 días es un buen parámetro médico para medir, entonces nosotros nos vamos a apegar 14. El otro vuelo de 122 pasajeros, estamos a un par de días que se descarte también y nadie ha desarrollado sintomatología, pero eso no significa que una persona no pueda desarrollar una gripe común, sin necesidad de que tenga coronavirus", señaló el secretario.

El secretario comentó que no hay un tiempo específico a que haya presencia de coronavirus en territorio mexicano, por lo que mencionó que se han estado preparando desde hace 4 semanas para ello y se declaran listos. También aseveró que no representa ningún tipo de riesgo en el estado de Baja California, a pesar del primer paciente que ya adquirió el virus en la región de Tijuana-San Diego.

"Por supuesto que no, es un riesgo sanitario como cualquier enfermedad viral aérea, sí, todos, si tú te enfermas de tuberculosis, de influenza, de 100 virus diferentes de enfermedades respiratorias aéreas, va a ser un riesgo para ti y va a ser un riesgo para la población, lo que yo digo es que Baja California es uno de los estados más preparados para este tipo de contingencias, porque somos un estado 100 por ciento de migrantes", enfatizó.

Autoridades federales sanitarias ya se encuentran presentes en tierras bajacalifornianas. Aun así el Secretario de Salud reiteró que el escenario en México no cambia para nada después de haberse confirmado el primer caso de un paciente infectado del otro lado de la frontera y recomendó primero vacunarse contra la influenza.