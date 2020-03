Coronavirus pega a bandas de música; festivales se mantienen

Los festivales mexicanos siguen en pie después de que la Organización Mundial de la Salud declarara al brote del coronavirus como una pandemia. Sin embargo han sido hasta el momento cinco las bandas que han cancelado para los festivales de música de este fin de semana: Vive Latino y Hell & Heaven.

La vigésima primera edición del Vive Latino, que se celebrará el 14 y 15 de marzo, continúa sus preparativos con normalidad, aunque por el momento han sido los integrantes de la banda estadounidense "She Wants Revenge" quienes a través de un comunicado dieron a conocer que se cancelaban todas sus presentaciones que tenía agendadas fechas en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

Este fin de semana también se celebrará el festival Hell & Heaven, el cual ya está listo para recibir a miles de personas en el Foro Pegaso de Toluca, Estado de México, aunque ya son cuatro las bandas que han cancelado sus presentaciones en el país por el COVID-19.

King Diamond, Katatonia, Bloodbath y Fleshgod Apocalypse dieron a conocer su decisión mediante sus cuentas de Twitter.

Después de que algunas naciones tomaron la decisión de cerrar sus fronteras, como Italia, en donde hay un aproximado de 12 mil casos confirmados, las bandas decidieron acatar las recomendaciones sanitarias de sus propios países.

El tema de realizar un viaje también se ha complicado para muchas personas, debido a las medidas que han tomado algunos gobiernos como el estadounidense, que mediante un mensaje de Donald Trump, se informó que se suspenderán viajes por 30 días desde Europa, a excepción de Reino Unido, para frenar la expansión del virus.

También el séptimo arte en México empieza a sentir los estragos de la pandemia. Los Premios Platino-Xcaret del Cine Iberoamericano, que se efectuarían en mayo en Cancún, cancelaron el anuncio de ternas finales programado para el próximo miércoles en Los Ángeles, California.

"En los próximos días les informaremos de las decisiones que se van a adoptar en relación con la VII edición (...) anticipándoles que en su adopción únicamente va a primar la salud y la integridad de las personas", apuntó en un comunicado.

Mientras que, hasta el momento, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que comenzará el próximo día 20 de marzo, sigue en pie, esperando comunicado de las autoridades correspondientes.

Por su lado, la cadena exhibidora Cinépolis ha informado que acatarán las medidas gubernamentales que se tomen, pero por ahora ha reforzado entre sus trabajadores medidas sanitarias como el lavado de manos, uso de gel antibacterial, estornudo de etiqueta y no tocarse la cara.