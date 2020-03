Coronavirus podría persistir hasta dos años y medio

El coronavirus tipo Covid-19, podría persistir hasta dos años y medio, informó el subsecretario Hugo López-Gatell en el informe diario sobre esta enfermedad de este domingo.

Al explicar una comparación entre la Influenza y sus tipos, con el Covid-19, se señaló que en el país se tienen 166 mil casos de influenza en comparación a los 5 casos de coronavirus confirmados, por lo que no se considera una emergencia.

"Si en este momento alguien tiene estos síntomas, lo más probable es que sea por influenza y no por coronavirus", expresó

Se informó que las cinco personas que hasta el momento se tienen confirmadas como positivos en el Covid-19 van a estar bien, es decir, que se recuperaran y agradeció la "gran colaboración por parte de las personas infectadas".

Aseguró que incluso el primer caso, podría ser dado de alta este lunes. En el caso de Chiapas, mencionó que la detección del caso fue "reveladora" ya que fue identificado no por síntomas sino por la investigación de contactos de la persona infectada en Torreón.

Reiteró que se sabe cómo se comporta ese virus, en cuanto a la velocidad de propagación, el porcentaje de personas que pueden estar graves y las que tienen posibilidades de morir.