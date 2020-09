"Corral falta a la verdad en conflicto de agua"

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, es impreciso, falta a la verdad y ha mal informado sobre el conflicto por el líquido y la deuda de México con Estados Unidos, aseguró la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El tema se ha politizado, alertó la directora de la comisión, Blanca Elena Jiménez Cisneros.

Este domingo, EL UNIVERSAL publicó una entrevista con Corral Jurado, en la que el mandatario responsabilizó al gobierno federal de la deuda de agua con Estados Unidos "por un error, una grave omisión de funcionarios de la Conagua", por la que se dejaron de pagar más de mil 300 millones de metros cúbicos de agua, "lo que hizo que se generara una presión extraordinaria sobre México".

La directora de la Conagua rechazó las declaraciones del gobernador y explicó que el acta 234 que forma parte del tratado especifica que el agua de las presas internacionales sólo se puede utilizar para pagar el adeudo bajo ciertas condiciones que no se cumplieron en el pasado ciclo.

Por ejemplo, para cubrir el faltante con agua de las presas internacionales habría sido necesario que en el ciclo 33, que cerró anticipadamente sin adeudo debido al exceso de agua provocada por el huracán Alex, se hubiera cerrado con faltantes, lo cual no ocurrió: "Vemos mucha imprecisión", dijo la funcionaria.

La postura del gobierno, indicó ayer la Conagua, es avanzar en mecanismos que permitan cumplir con los compromisos binacionales, para lo cual se contemplan alternativas que incluyen la aportación de todos los ríos tributarios y otras fuentes de agua.

Sin embargo, para lograrlo es indispensable que Chihuahua cumpla con 54.1% del volumen total del quinquenio que le corresponde, en lugar de 45.8%.

"Lo que [Corral] dice es que en el ciclo anterior había agua en las presas internacionales y que se debió haber transferido líquido de las presas internacionales a Estados Unidos o cambiado los porcentajes, como se está haciendo ahorita que Chihuahua sólo envía a Estados Unidos y no les está mandando recurso a los estados vecinos", explicó Jiménez.

"Conagua no hizo eso porque no se permite en el tratado, esa es una medida excepcional que se permite sólo al término de los 10 años, que es el actual. El agua de las presas internacionales sirve para las ciudades, para la agricultura, pero no es para el pago, sino para el uso del recurso", reiteró.

Detalló que aún no es posible conocer el impacto de la sequía que argumenta el gobernador, pues el agua que está en las presas es la que se recolectó en el curso del año.

"Piénselo en términos de los intereses de toda la gente que está en la cuenca. De la misma manera que no se privilegian los intereses de Estados Unidos frente a los de Chihuahua, tampoco se debe privilegiar los de Chihuahua frente a los otros estados. Hay una constante malinformación por parte del estado".

Dijo que la dependencia a su cargo está abierta al diálogo. Más tarde, en un comunicado de prensa, la comisión señaló que Corral Jurado "falta a la verdad", pues "de haberse continuado el modelo que él quería, México no habría podido cumplir con su compromiso internacional.

"Por esa razón, el gobierno de México tuvo que proceder a la apertura de las presas y a la salvaguarda de las mismas por parte de la Guardia Nacional".

"Quieren beneficiar a grandes agricultores", dice SRE. El director General para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, acusó que detrás de este conflicto se encuentra la intención del gobierno chihuahuense de beneficiar a grandes agricultores y usuarios de las cuencas que plantaron nogal en una zona donde no había agua, con lo que han mermado la disponibilidad del líquido para el resto del estado.

"De manera engañosa e irresponsable, el gobierno ha venido manipulando la información y haciendo una serie de maniobras dilatorias para apoyar una pretensión ilegal de algunos grupos del estado.

"El gobernador Corral ha venido presentando (...) información manipulada, con el fin de respaldar pretensiones que no son justas y que son contrarias a derecho". Esperó que el compromiso que se deriva del tratado de aguas entre México y Estados Unidos de 1944 se cumpla en tiempo y forma. Sin embargo, criticó que Chihuahua pretende retener el agua de manera "ilegal".

Además, aseguró que es completamente falso que haya faltado disposición para continuar el diálogo, este se rompió, dijo, porque el gobierno chihuahuense "no mantuvo su palabra y continuaron presentando información falsa. La pretensión del gobierno de Chihuahua es retener ilegalmente aguas que corresponden a otros usuarios de la cuenca", reclamó.

En ese sentido, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, aseguró que más allá de contribuir a un incremento en las tensiones en la zona, fue gracias a la presencia de la Guardia Nacional que se ha podido extraer agua de las presas.