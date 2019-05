Corren a pareja gay de restaurante regio por ser "de ambiente familiar"

A pocos minutos de que Rubén Veliz, su pareja y un amigo entraron al restaurante "Pozole y Tacos Regios", ubicado en la colonia Colinas de San Jerónimo, en Monterrey, Nuevo León, el dueño del establecimiento los corrió asegurándoles que no podía darles el servicio por ser homosexuales.

"Comprendo lo de ustedes y no soy homofóbico, pero aquí así con lo que andan haciendo ustedes, no les puedo dar servicio", sentenció Pedro "N", luego de que Rubén entrara al restaurante caminando de la mano con su pareja.

De acuerdo con el testimonio y el video que divulgó Veliz en sus redes sociales, su pareja cuestionó al propietario del lugar, pues les extrañó el motivo por el que les negaron la entrada, a lo que el titular del comercio insistió violentamente: "¡No les voy a dar servicio!, así que váyanse".

Rubén, su pareja y su amigo salieron del restaurante inmediatamente y, después de unos minutos, regresaron acompañados por elementos de la policía local.

En el video difundido se observa cuando uno de los oficiales se acerca con el dueño del restaurante, le pregunta la razón por la cual se niega prestarles el servicio y antes de cerrar la puerta contesta: "Por andar puteando, de la manita no los puedo atender".

Al tiempo, sale un empleado del lugar que tampoco se identifica y sostiene que no se les permite acceder al establecimiento porque "es un ambiente familiar", y aunque Rubén y su pareja tienen el derecho de ejercer su sexualidad, "nuestros clientes lo ven de otra manera".

Hacia el final del video, el propietario vuelve a salir de su restaurante y aunque Veliz y sus acompañantes tratan de ser razonables, les dice "Esto es propiedad privada y dejo entrar a quien sea, yo nada más quiero que se vayan", y termina, "Mira, ¿saben qué?, nunca jamás van a volver a entrar aquí, te lo juro".