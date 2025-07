Corrido de la Maestra Irma: Un llamado a la justicia en medio de la tragedia

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras el impacto que ha causado el caso de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz, quien fuera secuestrada y asesinada por un grupo armado identificado como La Mafia Veracruzana, ha surgido en redes sociales un corrido que narra la tragedia de la también taxista, cuyo cuerpo fue localizado en el municipio de Álamo Temapache, al norte de Veracruz.

"El corrido de Maestra Irma" fue compuesto por @noticorridos, cuenta de TikTok que se dedica a la creación de este tipo de canciones sobre hechos relevantes o personajes populares en redes sociales.

Entre sus obras se encuentran "El corrido de Valeria Marquez", "El corrido de Sister Hong", "El corrido de Florinda Meza", "El corrido de Lady Racista", "El corrido de Chicharito", entre otros.

Sobre la maestra Irma, la canción narra la forma que en que la mujer de 62 años fue levantada por hombres armados y además hace alusión al video que se difundió en redes sociales, en el cual se le observa sometida y rodeada por al menor 12 sujetos armados.

"No fue un ajuste ni fue por dinero, fue castigo por no andar en el sendero. No pagas la cuota te damos ejemplo, así operan donde la ley es silencio".

Además, la canción cuestiona la falta de acción por parte de las autoridades ante el clima de violencia e inseguridad que se vive en Veracruz.

"Irma no cayó por andar en problemas, cayó por vivir en tierra sin reglas... ¿Dónde está el gobierno? que dice cuidar ¿Dónde la justicia? que suele gritar.

"Si a plena luz del día te pueden borrar, que le queda al pueblo más que rezar".

El corrido de la maestra Irma fue publicado apenas hace dos días y ya suma más de 80 mil me gusta y más de cuatro mil comentarios, en donde los usuarios piden justicia.

Hasta el momento, las investigaciones por el caso han provocado la detención de tres presuntos implicados.

Entre los detenidos se encuentran Víctor "N", alias "El Cholo" o "Moyo", y José "N", conocido como "El Gastón" o "Águila", quienes pertenecen al grupo autodenominado "Mafia Veracruzana".