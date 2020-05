"Corrigen" cifras de Sheinbaum sobre Covid-19 en CDMX

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) reportó este jueves más casos confirmados de coronavirus (Covid-19) en la Ciudad de México de los que el Gobierno local dio a conocer.

En una tarjeta informativa, la administración capitalina dijo que hubo 10 mil 946 casos confirmados; sin embargo, el sistema contabilizó 13 mil 167 personas positivas con el virus, 2 mil 221 casos más. Alrededor de las 9:00 horas, en el portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México, que tiene información del Sinave, contabilizó mil 255 muertes en las 16 alcaldías, pero horas más tarde fue actualizada con la cifra dada a conocer por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum que fue de mil 57 fallecimientos.

Rodrigo Floriano Verástegui, director de Análisis de Datos de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), dijo que el aumento en las cifras se debe a un retraso en la confirmación de pruebas de sospechosos o personas fallecidas.

"Puede haber una persona que falleció hoy y se ve en la base de datos, pero no está confirmada la prueba de Covid-19, por eso es que tardan en validarse los números que indican las autoridades de salud", explicó.

Aseguró que actualizan los datos lo más pronto que se puede; sin embargo, ante la carga de una extensa vigilancia de la epidemia no es posible realizarlo en tiempo real, pero aclaró que el Gobierno capitalino no es el generador de la información sino el Sinave.

Van por comité. La mandataria Claudia Sheinbaum comentó que se creará un comité técnico para determinar el número exacto de personas fallecidas durante la emergencia sanitaria.

"Hemos dicho que hay más decesos de los que reporta diario el Gobierno de México, porque hasta ahora se difunden sólo [los casos a los que salieron positivos en] la prueba de Covid y lamentablemente fallecieron, pero hay más defunciones. Para saber si fue por el virus u otras razones, un comité científico es el que debe establecerlo", expuso.

El miércoles, el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica de la Ciudad de México acordó la creación de la Comisión Científico Técnica para el Análisis de la Mortalidad por Covid-19.