"Corrupción en jueces no es ajena a la CDMX", reconoce Sheinbaum

Los casos donde no se descarta la posibilidad de actos de corrupción entre jueces e imputados relacionados a la delincuencia organizada no son ajenos a la Ciudad de México, así lo expuso la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, luego de que se diera a conocer el audio entre abogados de José Ángel Casarrubias, "El Mochomo", con personal de un juzgado federal para lograr su libertad.

La mandataria local acusó que aquí se tienen "indicios" de actos similares que serán denunciados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "Nosotros tenemos también algunos indicios de detenciones que se llegaron a hacer y que se presentaron en su momento ante jueces federales; las vamos a hacer llegar a la Suprema Corte, obviamente a la Fiscalía General de Justicia o a la Fiscalía General de la República", expresó Sheinbaum.

Como ejemplo, recordó la detención de 32 personas en una vecindad de la calle de Peralvillo 33 el 22 de octubre de 2019, operativo en el que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tenía como objetivo la captura de Oscar Andrés Flores Ramírez, "El Lunares"; sin embargo luego de ese inmueble, solamente, Said Francisco "N" y Daniel "N" fueron vinculados a proceso por los delitos de posesión de 189 kilos de mariguana con fines de comercialización y operación con recursos de procedencia ilícita.

Quien tomó el caso fue el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien decidió no vincular a proceso a 27 de los detenidos, argumentando que hubo "irregularidades y contradicciones" en el reporte policiaco. Horas después de ese fallo, la jefa de Gobierno aceptó que si bien había imprecisiones, las detenciones fueron legales y en flagrancia.

"Cuando se encuentran cráneos humanos en un departamento y un juez federal, con un tecnicismo, libera a todos los detenidos... Esas cosas no pueden seguir pasando, no se puede hacer caso a un tecnicismo frente a un contexto general de una situación que se encuentra frente a un operativo planeado.

"Tiene que haber una revisión muy exhaustiva, interna, de las instituciones de justicia de la Ciudad de México [y las] federales. El Poder Judicial federal es [el que] finalmente se encarga de hacer justicia en el caso de la delincuencia organizada", dijo la mandataria local.

Este lunes EL UNIVERSAL publicó que algunos jueces del Poder Judicial local han pedido reforzar su seguridad personal, mientras que otros han intentado no aceptar los casos de "alto impacto" ante el temor de actuar contra imputados del crimen organizado.