Corrupción que propició Seguro Popular es inadmisible: De la Fuente

El embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas y exsecretario de Salud, Juan Ramón de la Fuente, afirmó que siempre ha estado en contra de la manera en la que se implementó el Seguro Popular.

En una carta dirigida al periódico Reforma, sostuvo que el Seguro Popular "dinamitó" la descentralización. "Lo hice público, de cara todos y cada uno de ellos, en diversos foros académicos. No tengo porqué avalar algo en lo que nunca creí", indicó al referirse a una carta pública que firmaron seis ex secretarios de Salud, quienes participan hoy en un foro sobre el tema.

Enfatizó que la corrupción que propició el Seguro Popular, "por su errática ejecución", es inadmisible. Afirmó que esta situación es conocida por los exsecretarios de Salud, por la comunidad médica y la opinión pública.

La víspera, seis ex secretarios de Salud enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador y al Congreso de la Unión en donde aseguran que es un error desaparecer el Seguro Popular, invitaron al mandatario a dialogar y evitar afectar a la población.

"Siempre me opuse a la forma como se instrumentó el Seguro Popular. Dinamitó la descentralización", puntualizó De la Fuente

En respuesta a un espacio editorial del rotativo que criticó su ausencia al foro, el embajador de México ante Naciones Unidas indicó que "a diferencia de los exsecretarios que sí firmaron, yo nunca milité, ni milito, en un partido político. Casi todos ellos sí han militado o militan, están en la oposición y ejercen sus derechos.

De la Fuente hizo notar que a propuesta del Presidente de la República, con la ratificación unánime del Senado, se desempeña como Representante Permanente de México ante la ONU, con las obligaciones y prerrogativas que la ley señala.

"Procuro hacerlo lo mejor posible y, por supuesto, me someto al escrutinio de la opinión pública, pero no de los infundios. Mi lealtad y mi amistad con Andrés Manuel López Obrador son públicas, no son nuevas y mucho me honran", indicó el embajador en su carta difundida en la cuenta de Twitter de la misión de México ante Naciones Unidas.