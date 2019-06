"Corruptos no quieren el nuevo aeropuerto"

Ciudad de México.- Al afirmar que respetará el amparo otorgado por un tribunal para detener los trabajos de un nuevo aeropuerto en Santa Lucía, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la construcción de la base aérea les molesta mucho a los corruptos, a los que tenían el negocio "amarrado", ya que querían convertir el actual aeropuerto de la Ciudad de México en un negocio inmobiliario, una especie de Santa Fe.

"Esta obra de Santa Lucía les molesta mucho a los corruptos, tanto a los que tenían el negocio o ya lo tenían amarrado. Me decía el general [titular de la Defensa Nacional] Luis Cresencio Sandoval que es algo increíble, que están utilizando drones para grabar toda la base aérea de Santa Lucía para tener fotografías y pruebas de que se está trabajando y poder detener la supuesta obra", expresó.

"No les importaba que se iba a hacer el aeropuerto en la zona más baja del Valle de México, donde se hunde medio metro por año. Imagínense hacer un aeropuerto en un lago, en la zona más baja del Valle de México. Pues están todavía molestos, porque la gente dijo no al negocio, a la transa".

López Obrador afirmó que respeta la decisión de un juez federal y será hasta que se emita el dictamen de impacto ambiental -tentativamente el 30 de junio- cuando comience la construcción del aeropuerto en la Base Militar de Santa Lucía, Estado de México.

Esto, luego de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Estado de México ordenó frenar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía hasta que el gobierno compruebe que tiene los dictámenes y permisos ambientales para garantizar que no afectará al medioambiente.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, afirmó que la construcción del aeropuerto de Santa Lucía no se detendrá, porque todavía no comienza.

"Hoy me entere de que hay una decisión del tribunal, de un amparo, no se detuvo la construcción porque la construcción no se ha iniciado", explicó el funcionario federa..