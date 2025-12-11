"Corte, con agenda cercana al pueblo"

Ciudad de México.- Al rendir su primer informe de labores, Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que hoy el Máximo Tribunal del país es diferente, cercano al pueblo y no existe "sumisión ni subordinación", ni tampoco se "inclina ante ninguna agenda ajena al marco constitucional".

En sesión solemne, Aguilar Ortiz pronunció un discurso al estilo de la 4T en el que dio por terminada la etapa cupular de la Corte, que "servía a los más acomodados de nuestra patria", y que estaba marcada por una "estructura de privilegio que generaba distancia. Ese modelo generó una brecha entre la justicia y las personas. Hoy, esa brecha ha comenzado a cerrarse", dijo.

Criticó a la anterior integración de la Corte, al señalar que la actual conformación de nueve ministros incrementó exponencialmente el número de sus sesiones, horas de trabajo y su productividad. "Anteriormente, se resolvía un promedio de 1.8 asuntos por sesión y actualmente se resuelven un promedio de 16.4 asuntos por sesión", mencionó.

Asimismo, indicó que la nueva Corte recibió 417 asuntos pendientes de ejecución.

