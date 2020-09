Corte de Florida le niega libertad bajo fianza a César Duarte

La Corte de Distrito en Florida denegó este lunes la libertad bajo fianza al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, detenido con fines de extradición a México.

La Corte dio a conocer un documento firmado por la juez Lauren F. Louis, donde señala que se rechaza la moción del mexicano para ser liberado bajo fianza. De este modo, el exgobernador permanecerá bajo custodia.

Duarte fue detenido en el sur de Florida el pasado 8 de julio, con fines de extradición a México, donde es requerido por cargos de malversación agravada y conspiración, cometidos presuntamente en su gubernatura.

El exgobernador alegaba que desde que se enteró de las acusaciones en México en su contra, en 2017, ha mantenido "comunicaciones de cooperación con el gobierno de Estados Unidos", señala el documento difundido hoy.

También alegaba que las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19 sobre las visitas a la prisión donde se encuentra obstaculizan su "capacidad para preparar su defensa". En tercer lugar, argumentaba que la naturaleza "no violenta" de las acusaciones en su contra constituyen una "circunstancia especial".

Sin embargo, la juez consideró la cooperación, de la que no dio detalles, "insuficiente" como para dejarlo en libertad. También dijo que "las limitaciones" impuestas por el coronavirus no constituían una circunstancia especial suficiente como para concederle dicha libertad bajo fianza.

Respecto de la naturaleza "no violenta" del delito, la juez alegó que se trata de un caso por demás complejo. Y además, observó, está el riesgo de fuga. "He considerado sus recursos financieros, conexiones en el extranjero, su edad y la seriedad de los delitos".

A finales de julio, la misma juez había denegado ya la libertad bajo fianza a Duarte, y le había dado hasta el 4 de agosto para enviar documentos traducidos y considerar nuevamente el caso.