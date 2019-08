Corte desecha acción de inconstitucionalidad del PAN sobre "Ley Bonilla"

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por notoriamente improcedente la acción de inconstitucionalidad presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) en contra de la reforma que amplía el mandato del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, también conocida como "Ley Bonilla".

De acuerdo con los estrados de la Corte, el ministro Juan Luis González Alcántara indicó que no procede estudiar la inconstitucionalidad de la reforma porque no ha sido promulgada y por tanto no está vigente en el orden jurídico mexicano.

La "Ley Bonilla" busca ampliar el mandato de Jaime Bonilla Valdez, gobernador electo de Baja California de dos a cinco años.