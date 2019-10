Corte desestiman declarar inconstitucional desaparición de Estancias Infantiles

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó la petición del municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, para declarar inconstitucional la desaparición del programa de Estancias Infantiles y omitió pronunciarse sobre la legalidad de dicha determinación.

A propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, la Primera Sala declaró sobreseída la controversia constitucional promovida por dicho gobierno municipal que reclamó el cambio de reglas de operación del programa de Estancias Infantiles al considerar que implican una violación al interés superior del menor.

A pesar de ello, la SCJN consideró que el municipio no tiene interés jurídico para reclamar dicha política pública del gobierno federal, razón por la que sin entrar al estudio del fondo, declaró el sobreseimiento del asunto.

Al término de la sesión, Jorge Alfredo Lozoya, alcalde de Hidalgo del Parral, consideró que el proceso de la controversia constitucional estuvo viciado desde que no se resolvió en Pleno sino en Sala.

"No sabemos el sentido ni las razones por las que los ministros hacen esto, yo estoy convencido de que se necesitaba una respuesta más de fondo, más de cara a la ciudadanía para saber las razones que los llevaron a tomar esta decisión", dijo.

Confió en que la resolución de la Corte no responda a una presión ejercida desde el Ejecutivo federal pues de lo contrario significaría que el Máximo Tribunal dejó de ejercer el control constitucional que le corresponda.

Anunció que el municipio se prepara para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para plantear el estudio del cambio de reglas de las Estancias Infantiles que implicó una reducción presupuestal y que la entrega de los recursos se realice directamente a los padres de familia y no a los operadores de las estancias.