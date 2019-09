Corte invalida decreto que redujo magistrados en Tribunal de NL

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el decreto por el que se redujo de 16 a 14 el número de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado de Nuevo León.

El Pleno de la Corte determinó que el Congreso de Nuevo León incurrió en diversas violaciones al proceso legislativo al aprobar el decreto de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad.

Los ministros señalaron que se omitió circular el dictamen correspondiente con la debida anticipación entre los diputados, por lo que no tuvieron tiempo suficiente para analizarlo en condiciones admisibles.

"En el procedimiento legislativo –como se ha expresado aquí– no se dio dispensa del plazo de 24 horas, la reunión de la Comisión se celebró en una hora diferente de la que estaba previsto, no se justificó el sentido de urgencia y, por esa razón, me parece que hay una violación grave del proceso legislativo, que es suficiente para invalidar el Decreto", señaló el ministro Eduardo Medina Mora.

Aunque el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel proponía avalar el decreto, únicamente fue respaldado por el ministro presidente, Arturo Zaldívar, quien consideró que en el caso no se puso en riesgo el debate democrático y no se afectó a las minorías.

Ante la falta de apoyo del resto de los ministros, el Pleno determinó invalidar el proceso legislativo por el que se emitió el decreto y encargó al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena realizar la sentencia en la que se formalice la postura de la Corte sobre la invalidez.