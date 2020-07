Corte perdió la oportunidad de hacer historia, dicen ONG

Organizaciones sociales consideraron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perdió la oportunidad de sentar un precedente histórico al haber rechazado un proyecto con el cual se buscaba ordenar al Congreso de Veracruz despenalizar el aborto.

En conferencia de prensa, luego de que el máximo tribunal desechara el proyecto con cuatro votos en contra y uno a favor, las asociaciones civiles incluso consideraron que se ha dejado en vulnerabilidad a las veracruzanas.

"Pensábamos que tendríamos un voto histórico que nos permitiría avanzar en la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, una lucha incansable y de tanta gente", mencionó Rodolfo Domínguez, director de Justicia, Derechos Humanos y Género A.C.

El experto recordó que, aunque la Corte rechazó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el asunto será enviado a la ponencia de otro ministro para que elabore un nuevo documento y se retome la discusión.

"Los derechos no están puestos a discusión, los derechos se garantizan, los derechos son logros históricos de personas que han perdido mucho, apelamos a que la Corte sigue entendiendo el momento histórico en el que nos encontramos y dé una resolución a la altura de la gravedad de la violencia que vive este país", dijo.

Por su parte, María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), lamentó que el máximo tribunal no haya avalado el proyecto que derivó de un amparo interpuesto por organizaciones sociales, debido a que el Congreso de Veracruz no reformó tres artículos sobre el aborto, a pesar de que la Secretaría de Gobernación (Segob) así se lo pidió a través de una Alerta de Violencia de Género (AVG).

"La resolución de la Corte nos deja en un estado de indefensión no sólo a las amparistas, sino a las mujeres en Veracruz. ¿Por qué decimos esto?, porque la Corte no resolvió, no discutió el tema del acceso al aborto legal.

"No se discutió el tema del aborto en el Estado de Veracruz", señaló Estrada Mendoza.

La defensora de los derechos humanos consideró urgente la aprobación de la interrupción legal del embarazo en esa entidad, ya que quienes quieren acceder a ese servicio deben viajar hasta la Ciudad de México o, incluso, hay víctimas de abuso sexual que se ven obligadas a vivir con las consecuencias de ese delito.

"México requiere que avancemos en derechos porque la desigualdad ha mostrado la gravedad de la violencia contra las mujeres, los abusos de poder.

"Los que hoy aplauden que ´ganaron´ siguen promoviendo políticas que discriminan a las mujeres", indicó Estrada Mendoza.

Aunque entre la sociedad civil abundó el pesimismo la tarde de ayer, otras asociaciones se mostraron positivas en que algún ministro de la SCJN elaborará un nuevo proyecto sobre la responsabilidad de legislar en materia de aborto que tiene el Congreso de Veracruz.

"Sí desaprovechó una oportunidad [la Corte] para avanzar en este tema, pero tenemos esperanzas porque el asunto no se desechó completamente, lo que quiere decir que no están en contra del aborto", indicó Adriana Jiménez Patlán, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México.

Recalcó la relevancia de la decisión del máximo tribunal: "La Corte podría abrir la puerta a que las legislaturas locales se decidan a la despenalización".