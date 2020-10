"Cosa extraña, que ayer martes sólo reportaron 4 homicidios en promedio", dice AMLO

Debido a que ayer martes solo se registraron cuatro asesinatos en promedio en el país a diferencia del promedio de 20 que se tenían en los últimos días y donde no apareció el estado de Guanajuato dentro de las entidades con más homicidios, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó esta cifras como "una cosa extraña".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal detalló que este martes se registraron 65 homicidios dolosos en toda la República y en 11 estados no hubo este delito.

Con base a datos de las fiscalías locales, el mandatario indicó que Chiapas, Chihuahua y Michoacán tuvieron cinco asesinatos cada uno, es decir, el 31% del total nacional; seguido de Guerrero, Guanajuato y Jalisco con cuatro cada entidad.

"Ayer a diferencia de los dos días anteriores, hubo una cosa extraña, porque después de tener en promedio 20 homicidios en un día, ayer hubieron cuatro, no estuvo Guanajuato entre los primeros, ojala y esto continúe esto así", dijo.

Y agregó: "Ayer fue un día, vamos a decir tranquilo, 65 homicidios, y en 11 estados no hubo homicidio, pero es muy raro lo de Chiapas porque nunca aparece (entre los primeros lugares)".

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que en el caso de Guanajuato queda de manifestó que cuando se trata de crimen organizado no es suficiente con solo detener a los jefes de las bandas, esto en referencia a la detención de José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro", líder del cártel de Santa Rosa de Lima.

"Porque surgen otros o llegan otras bandas, se apoderan otras bandas, no hay vacíos, los llena. Todo esto sucede porque se descompuso mucho la situación en Guanajuato en los últimos tiempos, mucha descomposición abajo, se dejó crecer mucho el problema, se omitió o se toleró y ahora es un asunto ya grave".

"Lo estamos atendiendo y ya hay muchísimos elementos de la Guardia Nacional trabajando allá, pero si en los últimos días ha habido muchos asesinatos", dijo.