Covid-19, el mayor riesgo para los paramédicos

La guardia nocturna de los paramédicos que atienden la zona oriente de Neza jamás descansa. Mydori Carmona, con más de 15 años de experiencia, coordina una de las ambulancias de cuidados intensivos, con la que recorre el municipio que cuenta con más casos en la entidad mexiquense.

Ella y su compañero Javier tienen una jornada de 12 horas, que empieza a las 19:30 horas para terminar al día siguiente y entregar el vehículo a su base.

Los llamados para atender a personas con síntomas de Covid-19 son los más peligrosos para ellos, ya que tienen que tomar estrictas medidas de seguridad e higiene, al momento de valorar al enfermo y, en caso de que la familia lo decida, trasladarlo a un hospital.

El riesgo de contagio es muy alto, así que deben protegerse previo a entrar al domicilio. Usan botas, guantes, overol, mascarilla, lentes de seguridad y careta, lo que dificulta el trabajo, ya que se genera mucho calor y se empañan los anteojos.

Previo a que los paramédicos lleguen a las casas, la policía municipal debe acudir antes para corroborar que sea una emergencia y así no trasladarse en balde, todo esto se trata de hacer en menos de 15 minutos.

Carmona comenta que la mayoría de los enfermos no quieren que los trasladados al hospital porque temen morir ahí y no volver a ver a sus seres queridos, incluso dejaron de usar las cápsulas porque le genera mucho miedo a la gente.