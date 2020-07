Covid-19 pega a sectores vulnerables

En la Ciudad de México se han contabilizado 7 mil 69 defunciones a causa del coronavirus; la mayoría se dedicaba a labores del hogar, eran choferes y comerciantes, principalmente, que representan sectores vulnerables.

De acuerdo con el portal de Datos Abiertos capitalino, con corte al lunes pasado, del total de defunciones 4 mil 833 corresponden a hombres y 2 mil 236, a mujeres. En tanto, las edades donde más se han presentado va de los 61 a 70 años, con mil 876 fallecimientos.

Al respecto, la doctora Guadalupe Soto Estrada, epidemióloga y académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, expresó que el Covid-19 "no respeta sexo ni posición socioeconómica", ya que las personas se contagiaron por la necesidad de ir trabajar; sin embargo, la mayoría de las defunciones se debe a la complicación por tener enfermedades crónicas.

Según la información oficial, mil 413 personas que se dedicaban a labores domésticas murieron por el virus, mil 265 eran empleados de empresas; mil 69, jubilados; 657, desempleados, y 609, comerciantes de mercados fijos o ambulantes.

También se han registrado 284 muertes de choferes de transporte concesionado o público, 139 obreros, 100 médicos, 85 gerentes de empresas, 75 trabajadores de la salud, 31 enfermeras, 23 maestros y 22 estudiantes; además, mil 297 que tenían otras profesiones y oficios.

La especialista dijo que los grupos más vulnerables se encuentran entre los 50 y 70 años que padecen algún grado de pobreza, sumado a malos hábitos como nulas medidas higiénicas, lo que contribuye a que haya mayor riesgo de contagio.

"Las enfermedades en población adulta son altas, principalmente en obesidad e hipertensión arterial, pero también vemos que los factores socioeconómicos están impactado. Por ejemplo, el acceso de agua potable, comida y medicamentos son medidas de prevención que no se están priorizando en esta pandemia", explicó Soto.

De acuerdo con datos oficiales del Gobierno local las personas de 51 a 60 años también han sido de las más afectadas por el virus, con mil 742 muertes; mientras que sólo se han registrado ocho decesos en niños de cero a cinco años.

En la capital han fallecido más de 7 mil personas, pero sólo 5 mil 563 eran residentes de alguna de las 16 alcaldías, el resto corresponden a personas de otros estados del país que se atendieron en hospitales de la Ciudad pero en el proceso de la enfermedad murieron.

Se tiene el registro de 252 personas provenientes del municipio de Ecatepec y 28, de Chimalhuacán, en el Estado de México; cuatro de Pachuca de Soto, de Hidalgo; así como de las entidades de Guanajuato y Guerrero, entre otros.

Las alcaldías que han registrado más decesos son Iztapalapa, con mil 115; Gustavo A. Madero, mil 14, y Álvaro Obregón, 453; mientras la que menos ha registrado es Milpa Alta, con 50 casos.

La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el próximo viernes una comisión de expertos, en coordinación con la Secretaría de Salud federal, darán a conocer el total de fallecimientos, no sólo de las personas que se les realizó la prueba del Covid-19 sino de las sospechosos, sustentados con el Registro Civil.