Covid-19 retrasó expulsión de Vera Carrizal, afirma PRI

La Comisión Nacional de Justicia Partidaria aceptó la solicitud de expulsión del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal, vinculado a proceso como el autor intelectual del ataque con ácido a María Elena Ríos Ortiz, pero la pandemia por el Covid-19 ha retrasado el proceso, dice el instituto.

El presidente estatal del PRI,Jorge González Ilescas, explicó que solicitaron su expulsión una vez que hubo un señalamiento puntual, se le vincula a proceso y se gira una orden de aprehensión en contra de Vera Carrizal.

"Haberlo hecho antes era haberlo juzgado indebidamente [a Vera Carrizal], pero cuando la autoridad dice que se le vincula a proceso y se gira orden de aprehensión, solicitamos la expulsión de nuestro partido", señaló.

El pasado 6 de abril, Vera Carrizal se entregó a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) en las instalaciones del C4. Lo anterior, tras considerarse prófugo de la justicia desde que perdió los amparos que interpuso para evitar ser detenido y seguir el proceso en su contra en libertad; esto último, a principios de enero de 2020.

La solicitud de expulsión se realizó ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI con el argumento de que Vera Carrizal está sujeto a un proceso ante una autoridad competente, por el ataque con ácido a María Elena Ríos.

"Está vinculando a un hecho condenable de parte de toda la sociedad y de parte de nosotros", apuntó González Ilescas y agregó que la expulsión será determinada por la comisión, la cual resolvió que era procedente. Así, dice, se busca no violentar los derechos políticos de Vera y agotar términos jurídicos.

"¿Cuándo resuelven su expulsión?, ya no es un tema de nosotros, ya es un tema de ellos. Entiendo que se retrasó un poco por la pandemia del Covid-19 pero era un tema ya muy avanzado".

El líder estatal del PRI calificó como positivo que Vera Carrizal ya se encuentre en manos de las autoridades competentes.

Al ser cuestionado si los señalamientos contra el exdiputado afectaban a su partido, González Ilescas explicó que Vera Carrizal sí es militante del PRI porque se afilió, pero también señaló que recientemente fue candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) e incluso su delegado.

"El señor fue diputado del PRI en una época y en la más reciente candidato del PVEM, que perdió. Entonces, cada quien es responsable de sus actos. Hay priistas buenos y malos, hay priistas que han sido señalados de corruptos, están en la cárcel y el PRI no los defiende".

González Ilescas aseguró que su partido no va a defender a Vera. Sostuvo que no hay protegidos en el PRI, y que el gobernador Alejandro Murat ha sido claro en que tampoco hay protegidos en su gobierno.