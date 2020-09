Covid acabó con logros en combate a la pobreza en décadas: Femsa

La pandemia de Covid-19 acabó con los logros en el combate a la pobreza obtenido en las últimas décadas y provocará que miles de personas enfrenten la recuperación en una situación desventajosa, dijo el presidente ejecutivo de Femsa y presidente del Consejo del Tecnológico de Monterrey, José Antonio Fernández Carbajal.

"Desafortunadamente, y al igual que en buena parte del mundo, se perderá casi todo lo logrado en el combate a la pobreza de las últimas dos o tres décadas. En la recuperación, buena parte de la población partirá de una situación muy desventajosa porque no tiene acceso ni oportunidades para subsistir de manera digna", dijo el empresario.

Al participar en la ceremonia de entrega del premio Eugenio Garza Sada 2020, Fernández Carbajal dijo que en México, además del lamentable número de contagios y fallecimientos, se tendrá una caída histórica de la economía, el desplome de la actividad productiva, desaparición de empresas y terrible aumento al desempleo.

"Además de la crisis sanitaria y económica persiste un inaceptable problema de inseguridad y violencia que no podemos olvidar y que ya en la última década ha dejado más de 230 mil mexicanos muertos, en su gran mayoría jóvenes menores de 35 años", dijo.

En ese sentido, comentó que México necesitará de la solidaridad de la población, sobre todo en zonas desprotegidas además de las comunidades indígenas.

"Tenemos que actuar rápido y de manera efectiva, todos juntos para evitar una mayor tragedia humana", dijo.

El empresario añadió que para colmo, el país está presenciando una polarización creciente de la sociedad, ya que se avecinan los tiempos electorales y se debe trabajar en conjunto para resolver las necesidades más urgentes de la población.

"Los problemas públicos no se pueden resolver con un solo sector de la comunidad. Se requiere de la colaboración efectiva de gobierno y ciudadanos. El país es de todos, y debemos interesarnos en la solución de los asuntos públicos. El mejor ejemplo es la atención a esta crisis que reclama propuestas colectivas, un diálogo en el que escuchemos y aprendamos de las experiencias de otros países, que nos dejemos ayudar, que compartamos responsabilidades y que mostremos una apertura al cambio", dijo.

Añadió que ante los cambios que ha dejado la contingencia sanitaria se debe tener un México donde los funcionarios públicos y toda la comunidad destaquen por ser honestos y confiables y sin debilidades económicas que mantienen sus obligaciones hacia lo verdaderamente relevante que es el progreso del país y bienestar de todos los mexicanos.

"Un México plural, con equilibrio de poderes y plena colaboración entre los distintos órganos de gobierno y entre los diferentes sectores productivos. Un México con elecciones democráticas, libres, justas y equitativas que además sean una forma civilizada para decidir el rumbo que la mayoría quiere, protegiendo y respetando siempre los derechos de las minorías", dijo.

Añadió que ante este entorno, debería imperar un capitalismo social en el que privilegie simultáneamente el desarrollo humano y el progreso económico.