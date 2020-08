Covid deja en números rojos a 6 mil escuelas privadas en Edomex

Cerca de 6 mil escuelas privadas del Estado de México están en "números rojos" y en quiebra, luego de que durante cuatro meses de pandemia han tenido que sostener el mantenimiento de edificios que no ocupan y que a que 20% de los padres de familia dejaron de pagar colegiaturas, señalaron en conferencia de prensa virtual Gilberto Sauza, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México y Jorge Rello, vicepresidente de educación de Concaem.

Durante esta pandemia 25% de los estudiantes de colegios privados del Estado de México, han desertado por miedo a contagios y especialmente porque jóvenes que estudiaban educación media y superior han tenido que asumir roles de proveedores de su hogar y han tenido que entrar a trabajar, señalaron los dirigentes de Concaem.

El Estado de México concentra la matrícula escolar más grande del país, con más de 4 millones de estudiantes, 3.3 millones en educación primaria y secundaria; 650 mil en educación media y 400 mil en superior, que asisten a 25 mil planteles escolares, indicó el dirigente de Concaem.

La pandemia ha dejado en números rojos a cerca de 6 mil escuelas privadas, muchas de las cuales podrían no volver a abrir sus puertas, especialmente de pre-escolar y guarderías, indicó Gilberto Sauza.

El estado de quiebra se debe a que los propietarios de colegios privados han tenido que mantener nóminas y mantenimiento de edificios que no ocupan; a que 20% de los padres de familia han dejado de pagar cuotas y a que han tenido que invertir en tecnología, paquetes de cómputo y aplicaciones para mantener las clases a distancia.

Además de accesorios, equipo, ampliaciones e infraestructura para responder a la sana distancia, en caso de que se sostenga el sistema híbrido de clases presenciales si el semáforo epidemiológico cambia a verde o a distancia si prevalece el color rojo y naranja, indicaron los dirigentes de Concaem.