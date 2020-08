Covid en México: Tamaulipas, en la cúspide de contagios; Sur de QRoo vuelve a semáforo naranja

La secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, estimó que Tamaulipas habría llegado a la cúspide de contagios por Covid-19, y que probablemente en una semana y media más comenzará el descenso en número de casos.

La titular de la SST mencionó que, de acuerdo a los informes diarios, los contagios de hace dos semanas se han estabilizado entre 300 y 360 nuevos casos positivos por día.

"Creo que hemos llegado a la cúspide, y en una semana y media más, si se siguen las recomendaciones esperaremos que lentamente empiece un descenso en el número de casos", expresó.

Comentó que las estadísticas actuales en Tamaulipas son de 18 mil 334 casos confirmados de Covid-19, mil 177 defunciones, y con más de 11 mil 500 recuperados.

Añadió que habría que agregar a 266 tamaulipecos que han sido atendidos en otros estados: 163 en Nuevo León, 27 en Veracruz, 22 en la Ciudad de México, 11 en San Luis Potosí, 9 en Tabasco, 8 en Campeche y el resto en nueve estados más.

Sur de Quintana Roo vuelve a naranja

A partir de la siguiente semana el Semáforo Epidemiológico Regional volverá a colocar a la zona sur de Quintana Roo en color naranja, luego de varias semanas de permanecer en rojo, informó el gobernador Carlos Joaquín González.

El mandatario estatal indicó que la unificación de la entidad aplica del 10 al 16 de agosto, con posibilidades próximas a que la zona norte avance hacia el color amarillo, lo que aumentará actividades y porcentaje de operación en aforo de hoteles, restaurantes y otros establecimientos, así como la reapertura de las playas para la población.

Advirtió que la evolución de los contagios, que permitieron al sur retornar al color naranja y que acercan al norte, al amarillo, no debe ser motivo para "echar campanas al vuelo" y aclaró que el confinamiento total, "quedó atrás".

"Reiteramos que la estrategia es movernos de manera gradual, ordenada y responsable. Gradual, porque al salir de casa a reiniciar nuestra actividad económica implica que debemos salir poco a poco, no podemos hacerlo todo de a golpe. Solo deben salir aquellos que pertenecen a las actividades autorizadas por nuestro semáforo.

"Si salimos de casa sin que nos toque hacerlo, nos estamos poniendo en grave riesgo. Estamos arriesgando a nuestra familia, a los seres que más queremos y a toda la comunidad", dijo tras subrayar que salir a las calles representa un alto nivel de responsabilidad personal, familiar y colectiva.

Del mismo nivel de importancia es el uso correcto del cubre bocas, acción de la cual ha sido promotor desde hace meses, agregó.

"No se vale salir a la calle sin el cubre bocas o llevarlo y colocarlo incorrectamente".

Con 8 mil 358 casos confirmados de coronavirus Covid-19 y mil 081 defunciones en el estado, Cancún, la capital turístico-económica y Chetumal, la capital política, son las ciudades que registran el mayor número de pacientes y personas fallecidas.

En Cancún, con 4 mil 044 casos positivos y 770 decesos, el gobierno municipal ha creado un cuerpo policiaco especial -Policía de Reacción Covid (PRC)- con 30 elementos para vigilar el cumplimiento de las restricciones establecidas por el Semáforo Regional, fomentar la conciencia ciudadana y los buenos hábitos entre la población.

También se creó una campaña institucional "Todos contra el Covid" que bajo el lema "Te cuido, me cuidas", busca sumar a todos los sectores y a la población en general, para fomentar y aplicar las medidas de prevención como el distanciamiento social, el uso obligatorio de cubrebocas y la higiene.

A nivel estatal el gobierno ha establecido una suerte de "ranking" en donde se ubican los puntos de mayor contagio de la Covid-19.

El primer lugar lo tiene Cancún, en la colonia Villas del Mar, poblada por 13 mil habitantes y un registro de 15 casos activos.

Los cuatro siguientes sitios están en Chetumal, en las colonias Solidaridad, con 13 casos; Proterritorio; con 11; Centro, con 10 casos y Payo Obispo, también con 10 casos.

El sexto lugar lo tiene Tulum, con 9 casos; Chetumal, en la colonia Caribe, con 8 casos; Cancún en octavo y noveno sitio, con 8 y 7 casos en las regiones 102 y 100.Y en décimo lugar Playa del Carmen, en la colonia Ejidal, con 7 casos activos.

Desde el 30 de marzo a julio, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) ha aplicado 155 clausuras a establecimientos que han violentado las restricciones de venta de alcohol o aforo; 32 ellos en Chetumal; 27, en Cancún; 25, en Tulum; 17, en Puerto Morelos; 15, en Solidaridad; 15, en Cozumel; 11, en Felipe Carrillo Puerto; 7 en Lázaro Cárdenas y tres en José María Morelos.