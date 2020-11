Covid ha cobrado 97 mil 056 vidas

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud (Ssa) informó que México rebasó las 97 mil defunciones por Covid-19, al sumar 626 más que este miércoles. En total, se registran 97 mil 56.

En cuanto a casos, se han diagnosticado 991 mil 835, un incremento de 5 mil 658 con respecto al día anterior.

José Luis Alomía, director de Epidemiología, detalló que la epidemia activa se conforma por 50 mil 549 personas.

Agregó que, desde que se reportó el primer caso a la fecha, 736 mil 197 personas se han recuperado. Sobre la ocupación hospitalaria, comentó que para camas generales es de 35% a nivel nacional y de 26% en críticas o que cuentan con ventilador.

No se comprará vacuna de Pfizer. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que ni México ni otro país cuenta con una red de ultracongelación para distribuir millones de vacunas contra Covid-19 que fabrica la empresa Pfizer, por lo que, a pesar de que exista una carta de intención de compra, el gobierno no adquirirá nada, si no cuenta con la infraestructura necesaria.

"México no tiene una red de ultracongelación, como no la tiene ningún país. Estados Unidos, que es donde existe esta compañía en la que se desarrolló la vacuna tampoco tiene esa red.

"La vacuna de la que hablamos tiene una tecnología muy diferente a cualquiera y requiere que el producto esté congelado a 70 grados por debajo de cero", dijo. Agregó que la vacuna debe permanecer en congelación y que una vez que se saque debe usarse en máximo cinco días.

El funcionario enfatizó que si se tratara de un par de dosis, la ultracongelación no sería un reto, pero distribuir millones de vacunas es una dificultad.

"Si hablamos de una sola dosis o un puñado de dosis, esto no sería un reto, porque en cinco días hay tiempo suficiente para distribuirlas y usarlas, pero cuando hablamos de millones de dosis y pensamos que es indispensable que haya equidad en distribución, entonces tenemos que considerar al país en su conjunto, donde debería haber capacidad de llevar esta vacuna, es un reto muy grande", comentó.

Agregó que si bien Pfizer está considerando brindar cajas de ultracongelación, éstas no serían suficientes para acercar la dosis a todas las poblaciones. Indicó que tampoco es viable invertir en este tipo de tecnología sin antes considerar los beneficios potenciales de tener esta vacuna.