Crea camisetas en homenaje a la cultura de nuestro país

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- No es casual que los diseños de las camisetas de Hugo Rosas de cara a la Copa del Mundo remitan a una de las decoraciones más icónicas de México . Su trabajo fusiona fútbol con espiritualidad para proyectar la cultura de su país más allá de sus fronteras.

Su colección más reciente —"Calados del Alma" — se inspira en antiguas creencias y el papel picado que los mexicanos despliegan en festejos y celebraciones.

"Tratamos de hacer conceptos que realmente sintamos y transmitir las tradiciones que hacen que los mexicanos se sientan orgullosos", dijo Rosas, quien lidera un pequeño taller con su hermano Andrés cerca de Ciudad de México desde 2022. "En México, el papel picado, los colores y las fiestas de los pueblos ofrecen lo mejor", dice.

La primera camiseta que esbozaron los hermanos retrataba a Quetzalcóatl, la deidad de la serpiente emplumada venerada por diversas civilizaciones prehispánicas. Aquella prenda sigue siendo la favorita de Andrés.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Quetzalcóatl es un creador de un equilibrio que percibe el mundo como un sistema, no como algo extractivista del cual el ser humano se beneficia", dijo este último, quien está a cargo del marketing de la marca. "Me gusta esta cosmovisión prehispánica, así que por eso la mayoría de nuestros productos están muy enfocados a esta visión".

La colección de Hugo de cara al Mundial es una suerte de continuación de una serie previa llamada "Ofrenda viva". Su estética y concepto se anclan en el Día de Muertos de México, cuando los vivos recuerdan a quienes fallecieron con alegría en vez de tristeza.

"La prenda es como papel picado para que la persona ofrenda sus acciones, su pensamiento y sus pasiones como un homenaje a las personas que ya no están", dijo.

Desde que las prendas del Mundial de Hugo salieron a la venta en abril, Mexclart ha producido unas 30 camisetas. Espera que la demanda aumente conforme se acerque la fecha de la inauguración.

Entre sus colecciones también hay otra dedicada a deidades prehispánicas. Su camiseta favorita es la de Mictlantecuhtli, el gobernante azteca del inframundo.