Creación de Fiscalía Especializada en Feminicidios, logro de familias

SAN LUIS POTOSÍ, SLP, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Tras concretar una reunión con las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), Esperanza Lucciotto, madre de Karla Pontigo; Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, y Yesenia Valdez, integrante de la Fundación para la Justicia, se reunieron con medios de comunicación para reconocer que la creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios es un logro de las familias.

"Es una reunión que pedimos desde que nos enteramos por medios que se había instalado la Fiscalía Especializada en Feminicidios (...) nos llamó la atención que las familias no hayan sido informadas sobre la instalación de la fiscalía y quien iba a ser la fiscal", puntualizó Edith Olivares Ferreto.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional reiteró en todo momento que la instalación de esta Fiscalía Especializada en Feminicidios fue gracias a las familias que llevan años de lucha para encontrar justicia, mientras que señalan que José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del estado, ha reconocido esta necesidad de las familias.

Antes de su creación, el pasado 13 de enero, desde Amnistía Internacional se hizo la recomendación para que el Congreso del Estado destine presupuesto etiquetado para la Fiscalía Especializada en Feminicidios, además de que cuente con una estructura suficiente con personal profesionalizado, no solo sensibilizado, con equipo adecuado para darle a las familias acceso a la verdad, a la justicia y reparación del daño.

Esperanza Luccitto pide que se tome en cuenta a las familias, a la colectiva Por ellas, por nosotras y por todas, y reclama que el fiscal "debería de habernos informado antes de dar su entrevista y decir que ya estaba la unidad, vamos a ver como funciona esta fiscalía".

Por su lado, Yesenia Valdez mencionó que no sólo debe quedar como "una buena noticia" la creación de esta Fiscalía Especializada en Feminicidios.

"Ahora se debe de armar de la mano, con la voz y la participación de las familias, es muy importante que la Fiscalía reconozca todo ese camino doloroso que han recorrida las familias víctimas de feminicidio, que tienen que seguir siendo escuchadas y seguir construyendo para que sea una fiscalía que de verdad de respuesta y combata la impunidad en San Luis Potosí", puntualizó.

Entre los retos que enfrenta esta nueva fiscalía se encuentra elaborar un plan de persecución penal con perspectiva y para la violencia de género para darle una respuesta a las familias, debido a que no se deben de exigir sentencias más altas, si actualmente los responsables de feminicidios se encuentran libres.

Sobre el número de personal, presupuesto y casos, la FGE no brindó mayores datos, sólo se tiene conocimiento de que hay entre 10 y 12 personas laborando en esta nueva fiscalía, mismos que operaban con recursos de la Comisión Nacional para prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) y actualmente se hace con recursos de la propia fiscalía del estado.

Edith Olivares Ferreto recordó a José Luis Ruiz Contreras que no se debe de olvidar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde determinó que toda muerte violenta de mujer debe de ser investigada bajo protocolo de feminicidio, debido a que durante 2022 varios casos no fueron analizados con esta perspectiva.

También se debe de considerar lo que ordenó la SCJN tras la sentencia por el caso de Karla Pontigo "esta estructura debe de contar con el personal y que investigue a las personas que no hagan su trabajo, para así erradicar la impunidad". Durante la conmemoración del décimo aniversario luctuoso de Karla Pontigo se lanzó la petición, firmada por miles de personas alrededor del mundo, para que se instalara la Fiscalía Especializada en Feminicidios, a pesar de que el estado de San Luis Potosí ya no le dará justicia ni a Karla, ni a su familia.

Amnistía Internacional desde hace 20 años documenta la ineficiencia que existe en México para investigar los asesinatos de mujeres, se han escrito libros, hay otros estados que ya cuenta con una fiscalía especializada en feminicidios, por lo que le recuerdan Ruiz Contreras y a la ahora titular de esta nueva fiscalía, Sandra Verónica Sánchez Urrutia,

"no hay que inventar el hilo negro, pueden aprender de otras fiscalías, para no repetir las deficiencias, pero sobre todo escuchar las experiencias de las familias de las víctimas", finalizó Edith Olivares Ferreto.

