Creador de chat donde exhibían a mujeres mixes, va por candidatura

Beto Santos, profesor y operador político originario de Zacatepec Mixe, en la región de la Sierra Norte de Oaxaca, y quien se dio a conocer a nivel nacional por crear un chat denominado "Sierra XXX", en el que se compartían imágenes de mujeres ayuujk (mixes) y en el que participaba al menos un funcionario del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), busca hacerse con la candidatura a diputado local por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Distrito 10 Mixe-Choápam, de acuerdo con afiches que comparte en su propias redes sociales.

El 20 de marzo de 2020 EL UNIVERSAL dio a conocer la existencia de dicho chat, luego de la denuncia de una de las mujeres cuya fotografía fue exhibida ahí junto con signos de pesos. De acuerdo con las capturas con las que la afectada denunció, el grupo fue creado precisamente por el ahora precandidato, y en un mensaje informó: "acá sí pueden mandar porno cabrones (...) sin pedos, puro amplio criterio ayuuk, de preferencia paisanas, no españolas".

Tras darse a conocer la existencia del chat, en el que estaban añadidos al menos 100 hombres, un funcionario federal renunció a su cargo, se trata de Rolando Vásquez Pérez, entonces jefe del Departamento Normativo del control de plazas del INPI, renuncia que fue aceptada por el Instituto, el cual señaló que los hechos "no representan ni son su política institucional", y aseguró que investigaría al exfuncionario mediante el Órgano Interno del Control.

Pese a estos señalamientos, ahora Beto Santos es oficialmente precandidato al Distrito local 10 y participa en la encuesta que Morena realiza para definir a sus candidatos.

"Hemos tenido meses de intensa actividad en la región, recorriendo cada uno de los lugares, acudiendo a ustedes, generando el consenso para la diputación local Mixe-Choápam (...) estamos en la recta final, ya para la definición del candidato a la diputación por nuestro distrito y en próximos días se llevará a cabo una encuesta donde les pido me apoyen, para que si a su casa llega la encuesta, Beto Santos sea la respuesta", señala en un video publicado en sus redes sociales.

El precandidato también pide a la gente convertirse en portavoz de esa enmienda para que hablen con familiares y amigos para que "hagamos una revolución en nuestra región y dignifiquemos la izquierda. No puede ser que sigan los mismos de siempre, quienes está representando una supuesta izquierda", señala.

Además destaca que hay mujeres y hombres que quieren un verdadero cambio y que "verdaderamente aportemos a la Cuarta Transformación y respaldemos con honestidad, seriedad y resultados el trabajo de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; yo represento esa opción", finaliza.

Por la existencia del chat "Sierra XXX" existen al menos dos carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) por los delitos de trata de personas y discriminación, así como violencia de género; además, el caso fue condenado por más de 70 organizaciones sociales, por la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), e incluso por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).