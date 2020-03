Crean cápsulas de traslado en Coahuila para pacientes de Covid-19

En la Secretaría de Salud de Coahuila fabrican cápsulas de aislamiento por si necesitan trasladar a clínicas y hospitales a pacientes con Covid-19 en el lapso del "cuidado crítico", para que camilleros, paramédicos, enfermeras, choferes de las ambulancias, familiares del enfermo y doctores del área de Urgencias no se vayan a contagiar del Coronavirus.

Erick Varela Cortés, subsecretario de Atención Médica de Urgencias, destacó el prototipo de esta cápsula que mostraron durante la presentación del Plan de Atención para el Covid-19.

Al conocerlo, el gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís, les instruyó que fabricaran 20 cápsulas, las cuales ya están listas y van a distribuir en las ocho Jurisdicciones Sanitarias del Estado.

Destacó que estas unidades, cuya elaboración es muy barata, forman parte de las acciones que se llevan a cabo dentro del Plan Estatal de Prevención y Control del Covid-19.

Varela Cortés explicó que las cápsulas a utilizar en el lapso del "cuidado crítico" cumplen una función: "Son una barrera más para que el virus no entre en contacto con las personas que acompañen al paciente en las ambulancias".

Además, el personal siempre va a ir con su equipo de protección personal, las ambulancias recibirán previamente, un revestimiento plástico, las cápsulas también pueden ser reutilizables, porque su material se lavaría con cloro, químicos, y con todo lo necesario para desinfectarlas.

Cada una de las 20 cápsulas se entregará en las jurisdicciones, clínicas y hospitales, con cinco kits de traslado, que consisten en una colchoneta, tubos, plásticos, tapones herméticos y cinta aislante.

Por seguridad, resaltó, del kit que lleva el plástico, la colchoneta, y la cinta con la que se hace el sellado, se tira, y al ser reutilizada se usan nuevos componentes.

El doctor Varela Cortés confió en que la gente atenderá las recomendaciones de cuidarse para poder frenar el avance de la pandemia del Coronavirus.

Consideró que un porcentaje mínimo de la población tendrá necesidad de estar en las unidades de terapia intensiva.

Las cuatro áreas de Terapia Intensiva estarán distribuidas en los cuatro grandes Hospitales Generales de Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras, que ya se tienen dispuestos y con reconversión para su atención.

"Estamos preparándonos, esperando que no tengamos necesidad de utilizar las cápsulas; pero si se requieren, van a estar dispuestas y listas para traslados seguros a los centros hospitalarios.

La Secretaría de Salud reportó este lunes por la noche que en las últimas 24 horas se ha mantenido en 12 el número de casos de Covid-19.

El Gobierno del Estado anunció medidas sanitarias estrictas para farmacias, comercios, tiendas y centros comerciales, y todo tipo de negocios.

Mientras que a las empresas les recomendó reforzar la limpieza de manos de personal y clientes, que cuenten con filtros sanitarios que tomen la temperatura a la gente y, en la medida de lo posible, sus empleados trabajen desde su casa.