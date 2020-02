Crean comité para analizar propuesta de AMLO sobre eliminar "puentes"

Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de Presidencia y coordinador del Gabinete de Fomento Económico, informó que se creó un comité, integrado por la Secretaría de Turismo (Sectur) y la Secretaría de Economía (SE), para analizar los efectos de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar los "puentes" vacacionales.

En breve entrevista con medios en Palacio Nacional, el funcionario federal indicó que Miguel Torruco, titular de Turismo, tiene "algunas dudas sobre lo que esto implicaría en el turismo nacional, y lo vamos a presentar con un comité que formamos con la Secretaría de Turismo, con la Secretaría de Economía, todos nosotros y vamos a emitir una recomendación".

"¿Cómo ven esta medida de eliminar los puentes?", se le preguntó a Romo, por lo que contestó: "nunca me gusta opinar cuando no tengo los pelos de la burra en la mano".

También en Palacio Nacional, el titular de Sectur, Miguel Torruco, señaló que se revisará la propuesta del presidente López Obrador con la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que se reunirá con su titular, Esteban Moctezuma Barragán.

"Vamos a ver varias alternativas, sobre todo con la SEP, porque tiene que ceder algunos días, vamos a ver cómo vamos a poder sustituir este asunto. No hay que adelantar vísperas, ahí vamos. Hablaremos primero con el secretario de Educación cómo adaptar el calendario para que salga adelante este asunto", expuso.

Este lunes por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en conferencia de prensa que Miguel Torruco tiene un punto distinto al de él acerca de eliminar los "puentes" vacacionales.

"Él tiene un punto de vista distinto porque él defiende al sector, y aquí hay libertades, pero predomina el interés general, por encima del interés personal o del interés de grupo o del interés del sector, por legítimo que sea, está el interés de la nación", señaló.

El Ejecutivo federal apuntó que se podría reunir con empresarios hoteleros de Quintana Roo, pero indicó que para él, "es más importante el bienestar y la paz, y eso tiene que ver con el fortalecimiento de nuestros valores y en mantener nuestra memoria histórica. Eso es más importante que lo material, eso nos da tranquilidad".

"Decirles a los del sector turismo de Quintana Roo que hicimos un esfuerzo especial para ayudar a que se limpiaran las playas de sargazo y se resolvió. Y decirles que están llegando turistas, ellos lo saben, está creciendo la afluencia turística, el año pasado aumentó considerablemente con relación al 2018 y así va a continuar, y que no va a afectar para nada; al contrario, nos va a ayudar.

Ante la pregunta de que si se va a reformar la Ley General del Trabajo para cambiar los días de descanso, el mandatario respondió que es algo que se está analizando y que se están revisando cuáles fechas serían.

"Se está viendo, esto lo vamos a resolver antes del nuevo ciclo escolar, para avisar con tiempo; pero vamos a dejar las fechas más importantes, o sea, no todas las fechas ¿Mandará una iniciativa?", se le preguntó.

"Sí, lo que corresponda, sí. Les digo, 16 de septiembre, 20 de noviembre, 5 de febrero, esas de rigor, o sea, Independencia, Reforma, Revolución, las tres grandes transformaciones las tenemos que recordar", respondió.

El pasado 5 de febrero, al conmemorar el 103 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para el próximo ciclo escolar presentará una iniciativa con el objeto que se acaben los puentes escolares y se recuerden las fechas históricas en su día.

Incluso, entre bromas y risas, el titular del Ejecutivo aseguró que hay un diablito que le aconseja realizar declaraciones para hacer enojar a sus adversarios, como una presunta reelección o la rifa del avión presidencial.

La declaración del Presidente encendió las redes sociales, donde de inmediato usuarios escribieron argumentos a favor y en contra de la propuesta, además de que se divulgaron docenas de memes.

En Twitter, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa rechazó la propuesta al considerar que afectaba a las familias de bajos ingresos, así como a la industria turística.