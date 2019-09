Crean diputados vicepresidencia en la Cámara para el PT

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó crear una cuarta vicepresidencia de la mesa directiva, misma que tocará al Partido del Trabajo (PT), como nueva cuarta fuerza política en San Lázaro.

Esa enmienda entrará en vigor en cuanto se publique en el Diario Oficial de la Federación, a diferencia de los demás cambios realizados este miércoles a la Ley Orgánica del Congreso General, que prevén que la bancada con mayoría absoluta pueda tener la presidencia camaral el primer año y medio de la Legislatura, pero el resto de ésta se distribuirá a las demás bancadas, en tres semestres.

En la discusión, la diputada Martha Tagle de Movimiento Ciudadano (MC), repudió la creación de esa nueva posición, no sólo porque hay "tráfico de diputados" para inflar al PT, sino porque implicará más recursos, contrario al discurso de austeridad que proclaman los partidos de la 4T Legislativa, (Morena, PT y PES).

"Durante décadas la mesa directiva ha podido funcionar con 3 vicepresidencias que representan la pluralidad. Generar de manera artificial una cuarta vicepresidencia está dirigida totalmente a modo para darla a un grupo parlamentario que no tenía hasta ayer ni los votos ni los diputados para ser la 4 fuerza".

En defensa del PT el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar, recordó que Movimiento Ciudadano recibió de igual modo al senador Juan Zepeda y hasta festejo hubo.

Los del PVEM, dijo Tagle, son "mercenarios" que han ido con el PAN, con el PRI, y ahora con Morena. Cuestionó además cómo estará el PT que ahora necesita de la defensa del Partido Verde.

El diputado petista Gerardo Fernández Noroña argumentó en pro de la cuarta vicepresidencia y aseguró que su bancada no se avergüenza de la reforma, aunque pidió "parar este reparto de cuotas".

Apoyó que en la próxima legislatura sea el grupo parlamentario el que tenga mayoría absoluta el que tenga año y medio la presidencia de la Cámara, como prevé la reforma a la ley aprobada hoy miércoles.

"Es incierto quien va a tener la mayoría en los años por venir, así que no se estaría legislando a favor de alguien en especial", dijo.