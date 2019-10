Crean plataforma para agilizar identificación de cuerpos en Jalisco

Por no contar con la información suficiente para ser identificados, los datos de los 322 cuerpos que fueron resguardados de manera irregular en dos cajas refrigeradas de tráiler en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) fueron excluidos del "Registro de Personas Fallecidas sin Identificar PFSI", herramienta con la que el Gobierno de Jalisco busca agilizar la identificación de restos y cuerpos bajo resguardo del Instituto.

Este lunes, tras la presentación de este micrositio, Gustavo Quezada, director del IJCF, explicó que hasta ahora sólo se incluyeron los datos de los 813 cuerpos o restos que ingresaron al Servicio Médico Forense desde el 19 de septiembre de 2018, pues son los que cuentan con los datos completos del archivo básico.

Reconoció que hay restos que ingresaron a la institución antes de esa fecha, y aunque no supo decir cuántos, admitió que aún no cuentan con todos los datos del archivo básico para poder integrarlos a la nueva plataforma.

"Nos vimos en el dilema de decir qué tenemos ahorita, porque si nos esperamos a completar la información, de acomodarla, nos tardaríamos muchísimo tiempo y ya urgía sacar esta plataforma para ir identificando personas", señaló.

Quezada dijo que en muchos casos falta el dictamen de genética, sobre todo en los más antiguos, pues se tienen que tomar muestras de huesos y los resultados demoran más; sin embargo, aseguró que poco a poco se irá incluyendo esta información.

Por su parte, Emanuel Hernández Gómez, coordinador de Informática de IJCF y encargado de desarrollar el micrositio, precisó que se tomó la decisión de incluir sólo los registros desde el 19 de septiembre de 2018, porque a partir de esa fecha –cinco días después de que se hizo público el caso de los tráilers– la anterior administración del Instituto dio la orden de que se completara el archivo básico de información de todos los cadáveres que ingresaran.

Según las autoridades de la pasada administración estatal, encabezada por el priista Aristóteles Sandoval, los 322 cuerpos que se localizaron en las cajas de tráiler fueron inhumados después de que un comité lo aprobó, pues ya se contaba con la información completa para integrar su archivo básico.

Los 813 registros que actualmente se pueden consultar en el micrositio corresponden a 68 mujeres y 602 hombres, pero también se incluyen 143 casos en que no se logró determinar el sexo.

Los datos que se pueden consultar son la fecha de ingreso, el nombre probable, la edad, la descripción de los tatuajes, la indumentaria y las señas particulares, además de la delegación que resguarda el cuerpo.

Durante la presentación de esta herramienta, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, consideró que se trata de un logro importante porque significa el esfuerzo de muchas personas, "un esfuerzo que implicó entre otras cosas poner en orden la información disponible, se dice fácil pero qué les platico lo que han sido estos primeros 10 meses, poquito más de trabajo, en los que simplemente ordenar la información ha sido una tarea titánica".

La información del Registro de Personas Fallecidas sin Identificar PFSI del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se puede consultar en http://cienciasforenses.jalisco.gob.mx/registro_pfsi.php