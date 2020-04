Crean plataforma para encontrar insumos médicos ante Covid-19

Para facilitar la búsqueda de insumos médicos necesarios para atender la pandemia de Covid-19, un grupo de voluntarios creó la plataforma MexicoN95.

Este sitio en internet busca proveedores de equipo e insumos médicos y los pone en contacto con hospitales, clínicas y doctores que están buscando material médico.

"Creamos una plataforma que permite conectar a las empresas que tienen equipo médico o que en sus casas están haciendo material o empresas textiles que ahora se están dedicando a hacer material para los doctores", dijo Sergio Hinojosa, uno de los responsables del proyecto.

Por el momento, lo que más se requiere son: mascarillas N95, overoles reutilizables, goggles, guantes, gel antibacterial, termómetros infrarrojos, cubrebocas tricapa plisados, ventiladores, batas quirúrgicas, gorros quirúrgicos y cajas aerobox.

La plataforma tiene 130 proveedores validados y se apoya en un equipo de médicos quienes verifican que el material tenga la calidad suficiente para ser utilizado por los doctores y enfermeras que están en los hospitales.

Sin embargo, en el caso de los cubrebocas o batas que están fabricando en sus casas las empresas pequeñas, Hinojosa dijo que estos productos se pueden utilizar para proteger al personal de seguridad o administrativo que no necesariamente está en la primera línea de atención a la enfermedad.

MexicoN95 también se está apoyando en empresas de logística para almacenar el producto y está haciendo alianzas con plataformas como Jetty, que se dedica al transporte de personas a sus centros de trabajo, pero que ahora está ayudando a repartir insumos médicos.

"Tenemos más de 240 solicitudes de hospitales, clínicas, centros de salud e incluso de ambulancias que están tratando de conectar con quienes están haciendo donaciones o con los proveedores adquirir material médico", agregó Hinojosa.

En un mes de operación, la plataforma ya concretó 179 solicitudes y entregó 3 millones 781 mil 774 equipos.

Entre los hospitales beneficiados están el Centro Médico 20 de noviembre y el Hospital Regional Tipo B de Alta Especialidad Bicentenario del ISSSTE.

La demanda de material médico es en todo el país, pero en la plataforma han llegado solicitudes de Colima, San Luis Potosí, Estado de México, Ensenada, Tijuana, entre otros.

Hinojosa aclaró que la plataforma no recibe dinero ni procesa el pago por la compra del equipo médico sino que son directamente los doctores o los hospitales quienes acuerdan con el proveedor el método de pago.

"Tenemos una base de datos de proveedores que estamos validando para ver qué equipo tienen y a qué precio, y sus políticas de entrega para filtrar los que no están manejando un precio justo o son coyotaje", agregó Hinojosa.

La plataforma ya detectó a proveedores que han subido el precio de estos insumos de 300 o 400%, incluso a gente que se hace pasar por doctores para comprar equipo médico para revenderlo.

La iniciativa MexicoN95 se formó por un grupo de voluntarios, emprendedores, personas dedicadas al marketing digital, banca y compañías de consumo masivo sin fines de lucro.

Los desarrolladores de la plataforma cuentan con asesoría de Femsa, Mastercard, Cliento, Mamás Doctoras, Desértica e Iluminando con amor, entre otras.