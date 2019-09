Crean protocolo para proteger infraestructura durante marchas

Luego de los destrozos y pintas por parte de un grupo de "anarquistas" durante la marcha por Ayotzinapa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) determinó desplegar policías horas antes del inicio de cualquier manifestación, para evitar hechos como los registrados la tarde del jueves en el primer cuadro de la ciudad.

El jefe de la policía capitalina, Jesús Orta Martínez, comentó que tanto la dependencia a su cargo como la Secretaría de Gobierno, implementarán un protocolo de acciones preventivas para proteger la infraestructura de la ciudad durante alguna marcha.

Este protocolo, que aún no está completamente definido, deberá implementarse en las movilizaciones convocadas para este sábado 28 y el próximo 2 de octubre.

"Parte podría ser con vallas, parte con presencia policial, yo quiero ser muy enfático en que no vamos a enfrentarnos con la ciudadanía, pero sí tenemos la misión el patrimonio tanto de la ciudad, como del país y el privado", dijo.

Comentó que no hubo falta de acciones policiales ya que se privilegió el no enfrentamiento y que, una vez hicieron arribó los uniformados, cesaron los daños.

"La orden es diseñar el día de hoy un plan preventivo para protección de la infraestructura, tanto para la marcha de mañana como del dos de octubre", comentó.

En cuanto a la identificación de los llamados anarquistas, Orta Martínez explicó que fue un grupo distinto al que participó el pasado 16 de agosto en la marcha feminista, pero que, se tienen los rostros de los participantes de los que aún no se tiene claro a qué organización pertenecen, aunque precisó que no están relacionados con algún partido político.

"Estamos en ese proceso, hay caras nuevas o distintas a las de movimientos como el feminista en donde hubo otros sucesos, entonces, hay la instrucción de dar seguimiento, de identificar y localizar y ver que procede de acuerdo con las denuncias que interponga los afectados", aseguró el funcionario.

En este sentido y de manera muy rápida, la procuradora capitalina infirmó de la apertura hasta el momento de dos carpetas de investigación por estos hechos, aunque no precisó por qué tipo de delito.