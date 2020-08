Crean red de apoyo para pacientes Covid

Julián Mejía, periodista colombiano, de 24 años, es uno de los 417 mil 793 pacientes recuperados de Covid-19 en Colombia. Mientras estuvo enfermo recibió apoyo de colegas y amigos cercanos del sector salud y, una vez recuperado, decidió crear Amigos del Covid, una red de ayuda que mediante redes sociales pretende brindar soporte médico y sicológico a pacientes infectados con el virus.

"Cuando me contagié presenté mucha fatiga, ese es uno de los momentos más difíciles del Covid-19: sentir que no puedes respirar normalmente, que tienes que hacer un esfuerzo para que tus pulmones reciban aire".

"Se siente tristeza, sentí que tal vez así uno se siente en el momento en que va a morir", cuenta a EL UNIVERSAL.

En Colombia, como en otros lugares, decir que se padece coronavirus es una especie de tabú, pero Julián perdió el miedo y decidió hablar con algunos colegas y amigos.

"Para mi sorpresa, en vez de sentir rechazo o discriminación, sentí empatía y apoyo gracias a que lo conté. Amigos médicos y sicólogos me llamaron, me asesoraron en muchas cosas que yo no esperaba y gratis, sin recibir nada a cambio. Cuando pasó todo eso me dije: 'Qué maravilla que todas las personas en el país, en el mundo, tuvieran el privilegio de contar con esa suerte'", explica.

Julián pensó sobre todo en aquellas personas de bajos recursos, quienes "no tienen dinero para tener una atención médica de calidad y oportuna. De ahí nace la idea de crear esta red de apoyo para ayudar a la gente de manera gratuita".

Amigos del Covid se encarga de cooperar en información sobre cuidados, tratamientos y trámites en el sistema de salud. Los pacientes beneficiados son atendidos por médicos, sicólogos y nutricionistas capacitados. "Buscamos asesorar a la persona para que no sienta miedo, para que alivie el temor de estar contagiado y así también romper esa cadena con información oportuna y verídica para que no contagien a más gente en la calle y en sus núcleos familiares.

"Contamos con una médica internista, un médico general, dos sicólogos y una nutricionista y esperamos que sean más profesionales de la salud los que se unan en este llamado urgente para ayudar (...)

"A Colombia llegó el Covid-19 y el país realmente no está preparado para atender una emergencia de salud", afirma.

La red, que apenas comenzó este mes, tiene presencia en Instagram (amigosdelcovid), Twitter (@AmigosCovid) y cuenta con una línea habilitada en Whats- App (3204090214). En Instagram suman 365 seguidores, mientras que en Twitter, 52.

"Me encanta ser parte de este hermoso proyecto. [pues] estamos atravesando por un momento crítico.

"Yo experimenté el miedo a contagiarme a diario hasta que di positivo. Pude experimentar en carne propia la estigmatización que trae consigo el diagnóstico.

"Afortunadamente encontré la iniciativa, la cual me permitió también ayudar a otras personas desde el área médica y que se encuentran pasando por esta situación", comenta Luz Daniela Vargas, médica interna de Amigos del Covid y quien, a pesar de seguir con la enfermedad, decidió apoyar a la red desde su casa.

Andrea Contreras, paciente beneficiada de Amigos del Covid, habla sobre el auxilio recibido por parte del grupo de apoyo: "Encontré Amigos del Covid en redes sociales y la doctora Luz Daniela me atendió, me mandó unas recomendaciones y me han servido bastante".

"Ahorita me siento mucho mejor. Ellos están ayudando a muchas personas que están padeciendo en estos momentos miedo y angustia, que no reciben la ayuda necesaria y que no van a un hospital por miedo.

"Espero que la iniciativa pueda llegar a muchas más personas [con el virus] para que les puedan ayudar", dice.

Julián y su equipo buscan expandir la ayuda a nivel internacional con el fin de apoyar a más pacientes que están enfrentando al coronavirus.

"Todas las personas que quieran pueden contactarse, no importa que no sean de Colombia, si son de México o de cualquier parte del mundo, pueden contactarse. Que las fronteras no nos separen, estamos dispuestos a ayudar a quien lo necesite.

"Queremos que los ciudadanos se enteren de la red, que se enteren que no están solos".