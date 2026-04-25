Crean unidad para indagar caso de CIA

Ciudad Juárez, Chih.- La gobernadora María Eugenia Campos Galván anunció la creación de una unidad especializada para investigar el desmantelamiento de un narcolaboratorio localizado hace una semana en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos, en Chihuahua.

La unidad estará dirigida por Wendy Paola Chávez Villa, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia (FEM) en el estado.

La investigación se centrará en esclarecer los hechos ocurridos entre el 17 y 19 de abril, cuando se dio el desmantelamiento de un narcolaboratorio y se registró un accidente en el que murieron cuatro personas, dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y dos agentes estadounidenses de la CIA.

"La decisión de crear esta unidad es en función de la importancia que ha adquirido el caso, en aras de la transparencia y con la finalidad de recabar toda la información y darle claridad a los acontecimientos", dijo.

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Destacó que la trayectoria de Chávez Villa ha resaltado dentro de la FEM por la procuración de justicia para las mujeres, por lo cual será ella la encargada de avisar periódicamente de los avances en la investigación de este caso.

"Y déjenme decirles a través de ustedes a las familias chihuahuenses: vamos a seguir trabajando con toda la decisión para enfrentar la amenaza del crimen organizado y evitar que las drogas contaminen las calles de nuestras naciones.