Crearán oficina para investigar desapariciones de 1969 a 1999

A partir de este miércoles, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pondrá en operación una oficina especial para investigar las desapariciones forzadas y la represión ocurridos a partir de la guerra sucia. "Esta oficina funcionará como una visitaduría especial para investigar los hechos ocurridos entre 1969 y 1999", dio a conocer el organismo autónomo.

La presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, informó sobre su creación, luego de participar en una manifestación que realizó el Comité Eureka, integrado por familiares de desaparecidos de la Guerra Sucia, este lunes, en una manifestación en las inmediaciones del Palacio Nacional.

El Comité Eureka es la organización que fundó Rosario Ibarra, madre de la titular de la CNDH, para buscar a su hijo Jesús, quien fue integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre y secuestrado por miembros de la Dirección Federal de Seguridad en Monterrey, Nuevo León en 1975.

"Una lucha histórica de las víctimas de la represión política del Estado Mexicano ha sido el esclarecimiento de las detenciones arbitrarias, la tortura, el asesinato y la desaparición forzada de personas durante el período comprendido entre los años 1960 y 1990 del siglo XX", destacó.

A pesar de los esfuerzos realizados a la fecha y de la creación incluso de instancias institucionales como la FEMOSPP, todo ha derivado en "simulación y omisiones", por lo que sigue siendo una deuda del Estado con el pueblo mexicano, dijo Piedra Ibarra en la manifestación, que demandaba audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

También dijo que para saldar esta deuda y tener acceso a la justicia y a la verdad, la CNDH creó el pasado 9 de enero la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado Durante el Pasado Reciente.

Dicha oficina, que funcionará como una visitaduría general, tendrá su propio titular y será este miércoles cuando se le designen directores de investigaciones históricas, también se comisionará personal de las Primera y Sexta Visitadurías que venían atendiendo o conocen el caso, junto con un grupo interdisciplinario, investigadores, así como profesionales de disciplinas relacionadas con la investigación y determinación de violaciones a derechos humanos como historiadores, abogados, médicos, histopatólogo, odontólogo, antropólogo y químico genetista forenses, psicólogos y criminalistas.

"Si bien las investigaciones que llevará a cabo la Oficina Especial no serán de carácter penal, éstas podrán coadyuvar en las investigaciones realizadas por las autoridades. La Oficina Especial podrá aportar pruebas que faciliten el acceso final a la justicia, y por ende a la verdad", señaló.

La Oficina Especial se mantendrá en comunicación directa con las víctimas y con los familiares de los desaparecidos, con sus representantes, así como con las organizaciones que los acompañan para integrar los expedientes de quejas y en su caso del proyecto de Recomendación; determinar conductas u omisiones violatorias de derechos humanos; analizar el alcance que han tenido a los expedientes cuyos casos fueron trabajados tanto por la FEMOSPP, la COMVERDAD y el Programa de Personas Desaparecidas de la CNDH, y cerciorarse de que las autoridades agotaran todas las líneas de investigación; entrevistar a funcionarios y exfuncionarios de todos los niveles que pudiesen proporcionar cualquier tipo de información, dando atención especial a ex miembros de los aparatos de seguridad del Estado.

También se dedicará a analizar las pruebas y documentación obtenidas en investigaciones académicas o periodísticas; buscar información no consultada hasta la fecha, y solicitarla a cualquier autoridad, haciendo la búsqueda en todos los archivos que se requiera, "indagando de manera profunda, hasta su esclarecimiento, los nombres de las víctimas y los casos concretos sujetos de investigación".

Así como visitar centros de detención clandestina identificados y buscar nuevas, mediante testimonios, inspecciones de mapas, planos, fotografías aéreas de la época y diligencias en los lugares por parte del personal de la Oficina Especial y acompañadas de familiares de las víctimas.