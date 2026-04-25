Crece decomiso de cigarrillos piratas en AICM

Ciudad de México.- El decomiso de cigarros pirata en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por parte de personal de la Secretaría de Marina (Semar) ha ido al alza.

Mientras que en los últimos meses de 2025 la Semar aseguró 19 toneladas, en los primeros cuatro meses de este año —es decir, del 1 enero al 10 de abril— van casi 130 toneladas de mercancía apócrifa decomisada que se buscaba introducir al mercado nacional.

En total, en estos ocho meses se han asegurado alrededor de 12 millones 333 mil cajetillas, de acuerdo con estadísticas obtenidas por El Universal.

El total de las incautaciones ronda los mil 130 millones 556 mil pesos, con una evasión fiscal aproximada de 366 mdp.

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El 10 de abril pasado, agentes de la Marina, en coordinación con personal de Aduana del AICM, aseguraron dos cargas de cigarros irregulares que tenían como origen Corea y China.

La mercancía fue transportada a territorio nacional mediante rutas aéreas internacionales, utilizando guías específicas de carga asociadas a operaciones comerciales que presentaban inconsistencias en su documentación.

El pasado 3 de marzo de este año, la Semar e integrantes de la Aduana aseguraron tonelada y media de cigarros de procedencia ilícita, provenientes de diferentes países.

Francisco Rivas, director General del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), comenta que el problema de la venta ilícita de cigarros es añejo, pero se está volviendo cada vez más complicado.

Subraya que hay marcas reconocidas que son ilegales y esto genera un gran recurso para la delincuencia organizada.