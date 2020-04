Crece demanda de bolsas para cadáveres por Covid-19

ECATEPEC.- En los últimos días aumentó la demanda de bolsas para meter cadáveres de personas que mueran por Covid-19.

"Ya todos las quieren fabricar, hay una demanda enorme, ahorita no nos damos abasto, es muchísima la cantidad de gente que quiere materia prima para fabricar esa bolsa. Hay gente hasta de España que estuvo cotizando", dijo Mario Álvarez Álvarez, vocero de la asociación Recicladores Unidos de Bolsas Plásticas (Ruboplast).

Por el precio, calidad y tipo de materiales reciclables que emplean para la fabricación de bolsas los han buscado gobiernos estatales para realizarles pedidos, incluso para llevarlas fuera del país.

"Es impresionante la demanda que hay ahorita, no sabemos si es para México que se requiera o para otros países, porque es muchísima la gente que viene aquí, que vienen a cotizar por 5 mil, por 20 mil, una persona por 600 mil bolsas, no sabemos si son licitaciones, no sabemos cómo lo están manejando.

Vino una persona de Monterrey (Nuevo León) el sábado, que requería 120 mil bolsas para cadáveres, pero nosotros no podemos tener más compromisos porque estamos trabajando a un ritmo desesperante", explicó.

Los sacos para meter cuerpos tienen un costo normal de entre 600 a 700 pesos, que son las que utilizan en los servicios médicos forenses en el país, pero son de otras características.

Los que elaboran los miembros de Ruboplast y otros productores de la Zona Metropolitana del Valle de México son de materia prima reciclable y su precio de mayoreo es de 145 pesos por unidad, lo que ha provocado que se incremente su demanda.

"Ahorita todos están tratando de poner un costo mucho menor, la oscilación de una bolsa de éstas va de los 120 pesos, 170, 280 pesos, varía mucho el precio, no hay un estándar porque todos las están fabricando en diferentes materiales, hay gente que lo está fabricando en lona, en hule tradicional, el que usan para los impermeables, no hay una definición clara de cómo hacerlas", contó.

Hasta ahora los miembros de esa agrupación han realizado 30 mil bolsas y en los próximos días tendrán que elaborar otros 60 mil sacos para entregarlos a un intermediario que hizo el trato con el gobierno federal.

Otras siete empresas, además de los productores adheridos a Ruboplast, también fabrican actualmente los sacos para cadáveres para tratar de cubrir la demanda existente.

"A nosotros se nos hace inaudito que estemos hablando de capacidades de 600 mil bolsas, un millón de bolsas quizás, yo no sé si sea por prevención, nosotros pensamos que hay algunos acuerdos entre algunos gobiernos, con algunos estados, que quizás vayan a exportar las bolsas", comentó.

Si los sacos no se utilizan durante la pandemia generada por el Covid-19 se pueden reciclar porque los materiales que se utilizan para su elaboración lo permiten.

Los fabricantes de bolsas de plástico enfrentan una situación difícil porque el fin de semana pasado, autoridades capitalinas suspendieron las actividades de 28 establecimientos comerciales en la zona de la Merced, lo que podría generar la escasez de ese producto durante la contingencia sanitaria, pues las familias no tendrían dónde depositar los desechos domésticos.

Por ahora su principal labor es la elaboración de sacos para cadáveres que mueran por coronavirus.